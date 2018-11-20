От зимородка до пустельги: каких птиц можно встретить в Минске?

Новости Беларуси. Любители фотоохоты на птиц могут встретить в столице более 200 видов пернатых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кроме самых распространённых обитателей улиц – сизых голубей, воробьёв и грачей, можно увидеть и редкие виды, занесённые в Красную книгу.

Среди них – зимородок, пустельга обыкновенная, воробьиный сыч и выпь. Многие птицы сумели приспособиться к городским условиям, поменяв привычные места обитания на бетонные крыши зданий.