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От зимородка до пустельги: каких птиц можно встретить в Минске?

20 ноября 2018 19:41
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Новости Беларуси. Любители фотоохоты на птиц могут встретить в столице более 200 видов пернатых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кроме самых распространённых обитателей улиц – сизых голубей, воробьёв и грачей, можно увидеть и редкие виды, занесённые в Красную книгу.

От зимородка до пустельги: каких птиц можно встретить в Минске?-1

Среди них – зимородок, пустельга обыкновенная, воробьиный сыч и выпь. Многие птицы сумели приспособиться к городским условиям, поменяв привычные места обитания на бетонные крыши зданий.

От зимородка до пустельги: каких птиц можно встретить в Минске?-4

Однако наблюдать за пернатыми в городе лучше не во дворах домов, а в парках, водохранилищах или ботаническом саду.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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