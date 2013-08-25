Смирились ли белорусы с африканской чумой свиней? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Начинаем выпуск c новости, которую обнадеживающей назовут белорусы, понесшие потери в хозяйствах от африканской чумы свиней. Президент на неделе сделал своего рода последнее китайское предупреждение чиновникам о недопустимости невнимательного отношения к людям в ходе борьбы с АЧС. Жалоб в Администрацию Президента поступает много. Суть их, заметил Александр Лукашенко, в том, что по отношению к людям проявляется невнимание, а иногда и хамство. То есть свинского отношения к крестьянам Глава государства не потерпит. Пора бы чиновникам на местах задуматься.

Еще сравнительно недавно аббревиатуру АЧС в Беларуси знали только ветеринары. Сегодня ее может расшифровать и школьник. Несколько месяцев занесенная в наши края смертельная заморская «свинка» гуляла по подворьям. Заболевание не лечится. И вакцины для профилактики не существует. Единственно верное лекарство — уничтожение всего поголовья, если хотя бы одно животное в стаде заболеет.

АЧС – это фактически смертельный приговор для хрюшек, но далеко не для всего сельского хозяйства страны. Хотя в 1971-м году на Острове свободы именно это и случилось. Кубинцы тогда утверждали, что это была тщательно спланированная бактериологическая диверсия. Некоторые специалисты и сегодня считают, что к африканской чуме свиней надо относиться как к биологическому оружию.

АЧС уже нанесла миллиардные убытки в России. Фермеры в Армении потеряли половину поголовья. В Беларуси сейчас есть и реализуется не только план борьбы с вирусом, но и реальные схемы по компенсации убытков крестьянам. Уже выплачено более 21 миллиарда рублей.

Кому из них африканская чума подложила более жирную свинью – еще вопрос. Четвероногий товарищ Антонины Адамовны поактивнее хозяйки уплетал шкварки. Но теперь сарай для Марса, как с другой планеты. Присмотреть на ужин больше некого.

Антонина Крикало, жительница деревни Смольгово (Минская область):

Все было тут, остался сарай пустой, но ничего, все переживем! Было четверо свиней, указ дали, за 4 дня покололи. Сами закололи, сами, а где ж ты наберешься. Человек, который нам колол, колол 6 свиней за день в 5-километровой зоне, нужно, что ж ты сделаешь! Беда эта - для всех беда!

От деревни, в которой живет Антонина Адамовна, до местного свинокомплекса примерно километра три-четыре. И именно из-за попадания села в радиус пяти километров от предприятия с животными пришлось распрощаться. Риск слишком велик. Ведь одна заболевшая в сарае хавронья при переносе вируса может запросто «положить» весь свинокомплекс – а это уже тысячи животных. Впрочем, устраивать бездумные зачистки - тоже не выход. О том, что к каждому подворью в каждой деревне нужно относиться, как к частному случаю, на неделе говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы обнаружили очаг болезни на какой-то малой, большой ферме, в какой-то деревеньке, хочешь – не хочешь, нам приходится создавать буферную зону (до 5 км примерно). Но здесь тоже надо творчески и разумно к этому подходить, а не то, что в кабинете начертили 5 км круг вокруг деревни, и начинаем там квасить все подряд, при том не слушая ни людей, не понимая людей. Этого быть не должно. Все должно быть разумно. Есть заболевание, заболели животные – конечно, никуда не денешься – надо уничтожать. Как мне доложили, уже больных в очагах, больной скот, уничтожили, который нуждался в этом. Чтобы не допустить дальнейшего расползания, может быть, в этих очагах отправить животных на убой. Их все равно же на мясокомбинат придется отдавать.

То же самое и население. Или пусть человек, обследовали скотину, сам забивает дома. Или же продает на мясокомбинат. Или как у Батуры организовано: отдали на мясокомбинат, осуществили забой. Человек, пожалуйста, хочешь - забирай готовое мясо, хочешь - там оставляй. Поэтому, чтобы не допустить ликвидации животных, надо в зонах риска лучше сдать ее на мясокомбинат сейчас, здоровый скот.

Местная жительница:

Одну убили для себя, а одну забрали у нас...

Ядвига Макова, жительница деревни Янковичи (Минская область):

Заколола, дети забрали и едят спокойно — так мне не обидно!

А вот и те самые лаборатории, из стен которых тысячи человек ждали ответа, не добралась ли африканская чума до той или иной деревни. В нашей стране исследование на АЧС могут проводить только здесь, в Белгосветцентре. Специалисты прошли обучение в России и Испании, и все анализы проводят только по мировым правилам.

Александр Аксенов, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

Мы работаем по протоколу, одобренному европейской комиссией и международной организацией «Здоровье животных». По этому протоколу работают все страны мира.

К зарубежным коллегам прислушались и перед закупкой оборудования. С такой же аппаратурой работают и в европейских лабораториях. Причем, «ключевых» приборов в центре приобрели сразу два. Если один вдруг выйдет из строя, в работу тут же включится дублер. И оперативные исследования не остановятся из-за технической поломки.

Александр Аксенов, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

Для того чтобы поставить диагноз, нужно 4 часа.

Кстати, нынешняя ситуация с африканской чумой для специалистов вовсе не стала боевым крещением. Мониторинг опасного заболевания в Беларуси ведется еще с 2009. За этот период исследовали более десяти тысяч проб, но до нынешнего года диагноз не подтверждался ни разу.

Александр Аксенов, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

В этом году было проведено 5000 исследований — положительные случаи у нас были в Ивьевском районе и Витебская область.

Надежда Соболевская, жительница агрогородка «Копти»:

У свиней пропал аппетит вечером, а на утро они перестали подниматься... Соответственно, страх появился, значит, нас коснулось тоже. Сообщили в ветслужбу, мы не противостояли. Как есть, так есть. Надо – значит, надо.

Совсем недавно в этом сарае обитали не кудахтающие, а хрюкающие постояльцы. 37 свиней, причем, самое обидное, что под нож пришлось пускать и поросят, а очередного пополнения здесь ждали буквально через пару недель.

Надежда Соболевская, жительница агрогородка «Копти»:

Было приятно заходить сюда, когда были свиньи, не могу даже говорить ничего. Мы созванивались с райисполкомом. И сказали, что законодательство есть о выплате денег, и нам привезли сюда, в Копти, всем людям, у которых забрали свиней, отдали деньги.

На полученные от государства деньги купили подержанное авто, стройматериалы и, наконец-то, занялись газопроводом. Конечно, животных Надежде очень жалко, все-таки, не одна хрюша, а почти четыре десятка голов. Но если нет другого выхода – что тут поделаешь…

Опрос:

Будем жить дальше и разводить свиней, если будет разрешение, вообще, все неплохо, кур тоже есть можно, было бы здоровье.

Не смертельно, это ж не люди страдают, а свиньи! Во беда! Не у нас, так в другом районе будет!

Ну. Я думаю, нужно было. Я уверена даже, что нужно было. Потому что все равно они дохли.

Вот у меня у самой не было свиней, но, судя по разговорам, как люди говорили, свиньи дохли. Я считаю, что надо было их вырезать. Считаю, правильно все.

Конечно, это же чрезвычайная ситуация, мало ли что потом могло произойти, какие потом последствия. Только к людям по-другому надо было подойти.

На деликатный подход к каждому человеку внимание и ветврачей, и чиновников обратил и Глава государства. Александр Лукашенко еще раз напомнил: людям нужно подробно объяснять, почему забирают свиней с конкретного подворья, а не врываться в сараи с ножом.

Александр Лукашенко:

В Администрации Президента мы фиксируем возрастающее количество обращений граждан по этим вопросам. Суть этих обращений и заявлений сводится к тому, что мы порой невнимательно, а иногда по-хамски ведем себя с людьми. Должен вас предупредить: это недопустимо. И я хотел бы, чтобы со следующей недели подобных заявлений от населения в мой адрес не поступало. И притом ваши объяснения, что вы, видите ли, правильно поступаете, вы хорошие, а люди плохие, приниматься не будут. Вы там, пожалуйста, на месте разберитесь с каждым человеком. Не думаю, что у нас найдется много людей, которые от нечего делать будут заниматься писаниной. Пятая часть поголовья свиней у нас выращивается в частных подворьях. Поэтому мы должны оказать существенную помощь населению в борьбе с этой заразой.

Местный житель:

Я считаю, что в государстве, если из-за одного ляжет поголовье всех, другого варианта нету. У меня тоже у матери было, обидно, досадно, для государства это нужно было, и пришлось на этот шаг пойти.

Как бы далеко в своих достижениях ни ушла мировая медицина и ветеринария, вакцины от африканской чумы свиней в мире пока нет. И уничтожение животных – единственный выход, практикуемый в странах, столкнувшихся с опасным заболеванием. Причем, результативность таких, пусть и жестких, мер уже проверена временем.

Петр Красочко, заместитель директора Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского:

В Советском Союзе заболевание тоже было, в 1977 году. И пошли по пути уничтожения свиней, то есть болезнь ликвидировали за полгода. После того, как провели дезинфекцию, уничтожили очаги заболевания, через полгода завели новых свиней, все было нормально.

Петр Красочко рассказывает: заколоть свиней на личных подворьях пришлось даже нескольким сотрудникам института. Интересно, как поступил бы в подобной ситуации глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Недавно главный санитарный врач России заявил, что в его страну африканская чума попала из американской лаборатории в Грузии. Дескать, ударили биологическим оружием.

Петр Красочко, заместитель директора института экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского:

Никто не доказал, что это диверсия. Это просто природная очаговая инфекция. Российские специалисты предсказали, что чума движется по северо-западному направлению, 350 км в год. Это было в 2011 году. То есть, получается, что это естественным путем.

Впервые африканскую чуму зарегистрировали – логично – в Африке более века назад. Отсюда и название заболевания. С тех пор вирус прошелся по Испании, Португалии, Франции, Бельгии и другим странам. В России с 2008 и вовсе зарегистрировано около 500 случаев. И до Беларуси, по выводам специалистов, африканская чума добралась именно из соседнего государства. Роковой причиной стал импортный комбикорм с возбудителем заболевания. И, чтобы ситуация не повторилась, рацион животных отныне – под усиленным контролем.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Эти регламенты расписаны, розданы. Это пропаривание корма, это горячий корм выдавать.

Комбикорм только гранулированный. Мы его завозим, принято решение, только с наших комбинатов и через комбинаты хлебопродуктов. Поставляем через магазины Белкоопсоюза. Я полагаю, что за следующий год мы все свинопоголовье страны вообще переведем на гранулированный корм.

Примерно 80% всего свиноводства страны сконцентрировано на животноводческих фермах. Всего в Беларуси 108 комплексов, и абсолютно на всех сегодня действуют беспрецедентные меры безопасности. Обрабатывается транспорт и каждый человек, который проходит через ворота. Уже внутри свинокомплексов – специальные санпропускники. Но показать их мы вам не можем – исключений не делают ни для кого.

Виктор Статкевич, начальник управления сельского хозяйства Любанского райисполкома:

«Собойки» никто сюда не проносит, личный состав — доставляется обед сюда. Все работники комплекса на своем личном подворье исключили содержание животных.

Александр Козак, начальник отдела ветеринарии и ветеринарной государственной инспекции Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Были проведены определенные работы с людьми по компенсации потерь. На комплексах отпускается мясо даже ниже себестоимости, организовано питание работников, обед для них стоит 5-6 тысяч. Ужесточен ветеринарный контроль за всем свинопоголовьем на предприятиях, не менее 2 раз в день производится клинический осмотр.

И, все же, даже такие усиленные меры безопасности не спасут от заболевания максимальный процент поголовья свиней, если о своих животных вовремя не позаботятся их владельцы. Про мясо говорят много, но так же часто забывают об элементарном. Разносчики вируса не только домашние, но и дикие кабаны. И заразить африканской чумой все население сарая можно, всего лишь прогулявшись в лес за грибами и не сменив по возвращении одежду и сапоги.

Юрий Пивоварчик, первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Если он заходит в свое подворье кормить свиней, он должен надеть какие-то отдельные сапоги, где-то их продезинфицировать, обязательно сделать коврик, - они сегодня доступны.

Людмила Новицкая, жительница деревни Янковичи (Минская область):

Понимали, что свиней оставлять нельзя, хотя душа болит до сих пор, но материальную компенсацию мы получили. Скандалов, что не отдам, не было — люди понимали, что чем скорее избавимся, тем быстрее заведем. С этой бедой мы тоже справимся.

Теперь у Людмилы Новицкой – корова и любвеобильные птицы. 17 свиней держала не только для семьи, но и для продажи на рынке. Конечно, подспорья не вернешь, но изучившая коммерческие закупочные цены на свинину, женщина даже удивилась полученной от государства компенсации.

Людмила Новицкая, жительница деревни Янковичи (Минская область):

Государство нам дало большую цену, коммерсанты на волне слухов про чуму цену снизили.

А вот что сейчас очень волнует местных жителей – куда девать кабачки, свеклу и мелкую картошку, посаженную специально для корма животным. Хоть в комплекте со свиньями сдавай!

Местная жительница:

Нарастили, смотри и плачь на этот урожай, свекла, кабачки — куда девать? Куда девать урожай этот!

Эта проблема, наверняка, еще будет на повестке, а вот как помочь людям, лишившимся свиней, побыстрее завести, к примеру, ту же корову, уже решают. В течение недели правительство должно разработать льготные условия для покупки животных владельцами опустевших подворий.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы рассматриваем возможность, чтобы население приобретало другие виды животных, птицы, чтобы компенсировать на подворьях то же количество мяса. Телята, индюки... Будем решать вопросы обеспечения тем поголовьем, которое население согласится содержать на собственных подворьях.

Но Антонина Адамовна пока решила переключиться на помидоры. Свининой и родня, и внуки запаслись, так что сейчас в фаворе – растительная жизнь. Конечно, и ей было очень жалко расставаться с животными, но пенсионерка мыслит не только мясными, но и глобальными категориями.

Антонина Крикало, жительница деревни Смольгово (Минская область):

Если мы на таких мелких хозяйствах, как у меня, у соседей, не поколем, раразится чума, мы ж подорвем экономику страны! Будем хуже жить! Вообще закроют, и карантин будет на всю страну! Призываю людей, чтобы не боялись, что покололи — это дело наживное!

Антонина Адамовна вспоминает: и в ее селе вести о грядущем уничтожении свиней сначала восприняли в штыки. А как иначе? Ведь это не в городе – пойти и купить кусок вырезки в магазине. Встать в 5 утра, покормить, вырастить…

Но куда сильнее возмущения у местных оказалось желание поскорее вновь завести кабанов и хавроний. Поэтому поняли: выход - он такой один и пошли по пути практики мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антонина Крикало, жительница деревни Смольгово (Минская область):

Если бы все с пониманием отнеслись — за год, за два вернули бы все свиноводство, а даже если не получится — Бог его бери! Проживем!