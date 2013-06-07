Новости Беларуси. Международный студотряд будет работать на строительстве объектов Белорусской АЭС.

С начала летнего трудового семестра только в Гродненской области организовано около десяти студотрядов. Среди них - сельскохозяйственные и строительные. Также наши ребята работают проводниками на Российской железной дороге и в детских лагерях в Краснодарском крае.

К слову, не только отдохнуть, но и заработать этим летом смогут и более 10 тысяч школьников. В этом году, по сравнению с прошлым, их число увеличилось почти втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.