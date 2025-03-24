Смертность от туберкулёза обогнала COVID-19! Врач рассказала о главных мерах предосторожности

Каждый год 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель – повысить осведомленность о заболевании и мобилизовать усилия по ликвидации глобальной эпидемии. Насколько это актуальная проблема для Беларуси, узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Марина Листопад, врач общей практики, заведующая вторым отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники. Александра Каштанова, ведущая:

На сегодня туберкулез входит в топ-2 инфекционных болезней, которые приводят к смерти человека. На первом месте – COVID-19, на второй – заболевание, вызываемое палочкой Коха. В чем основная опасность этой инфекции?

Марина Листопад, врач общей практики, заведующий 2-м отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники:

Я уже сегодня просмотрела статистику – смерть от туберкулеза вышла на первое место, опередила ковид. Буквально сегодня эти данные узнала. Естественно, это очень актуальная проблема. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается от больного человеку окружающим. Туберкулез поражает дыхательную, бронхо-легочную систему. На фоне туберкулеза могут поражаться другие органы в организме и приводить в конечном итоге к инвалидизации человека, к смертности. И так как смертность, несмотря на то, что она на фоне проводимых мероприятий все-таки снижается потихонечку, все равно остается довольно высокой, довольно значимой для страны. Юлия Самусенко, ведущая:

Как передается это заболевание?

Марина Листопад:

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызывается палочкой Коха или микобактериями туберкулеза. Передается она от больного человека при чихании, при разговоре. В потоке воздуха больной человек выделяет кусочки мокроты, слюны, в которых содержится взвесь, шарики, содержащие микобактерии туберкулеза. Эта взвесь в потоке воздуха содержится в подвешенном состоянии и может перемещаться в процессе. Вдыхая эту взвесь, заражаются окружающие люди. Ежегодно в Беларуси заболевает более 5 000 человек туберкулезом. Заболевает в среднем 5-10 % населения. И заболеваемость связана с социально-экономическими причинами. Туберкулез любит голодных и холодных, то есть людей, социально дезадаптированных, людей с низким уровнем жизни, которые не могут нормально питаться, которые не могут получить нормальное социально-экономическое качество жизни, благополучное качество жизни. И на этом фоне активируется туберкулезная палочка. Благодаря тому, что в наших роддомах происходит вакцинация новорожденных, заболеваемость сохраняется, но степень тяжести менее выражена, чем была раньше. Заболевание лечится – это курс антибиотикотерапии.

Александра Каштанова:

Какие симптомы у туберкулеза? Марина Листопад:

Туберкулез не имеет каких-то таких конкретных симптомов, где скажешь: это туберкулез. Чаще всего это похоже на симптомы респираторной инфекции, симптомы бронхитов. Чаще всего это кашель, длительный кашлевой синдром. В начале заболевания он может быть малопродуктивным, по мере развития и сохранения он становится более продуктивным, присоединяется мокрота, она становится более обильной. Человека может беспокоить слабость. Очень характерный симптом – ночная потливость. Температурные реакции есть. Если это тяжелое течение, то и очень гиперергическая реакция может проявляться у человека. Есть полости распада в легких. Если тяжелое поражение легочной ткани, то в мокроте могут появляться прожилки крови. Это настораживающий симптом.