Смертность от туберкулёза обогнала COVID-19! Врач рассказала о главных мерах предосторожности
Каждый год 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель – повысить осведомленность о заболевании и мобилизовать усилия по ликвидации глобальной эпидемии. Насколько это актуальная проблема для Беларуси, узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Марина Листопад, врач общей практики, заведующая вторым отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники.
Александра Каштанова, ведущая:
На сегодня туберкулез входит в топ-2 инфекционных болезней, которые приводят к смерти человека. На первом месте – COVID-19, на второй – заболевание, вызываемое палочкой Коха. В чем основная опасность этой инфекции?
Марина Листопад, врач общей практики, заведующий 2-м отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники:
Я уже сегодня просмотрела статистику – смерть от туберкулеза вышла на первое место, опередила ковид. Буквально сегодня эти данные узнала. Естественно, это очень актуальная проблема. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается от больного человеку окружающим. Туберкулез поражает дыхательную, бронхо-легочную систему. На фоне туберкулеза могут поражаться другие органы в организме и приводить в конечном итоге к инвалидизации человека, к смертности.
И так как смертность, несмотря на то, что она на фоне проводимых мероприятий все-таки снижается потихонечку, все равно остается довольно высокой, довольно значимой для страны.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как передается это заболевание?
Марина Листопад:
Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызывается палочкой Коха или микобактериями туберкулеза. Передается она от больного человека при чихании, при разговоре. В потоке воздуха больной человек выделяет кусочки мокроты, слюны, в которых содержится взвесь, шарики, содержащие микобактерии туберкулеза. Эта взвесь в потоке воздуха содержится в подвешенном состоянии и может перемещаться в процессе. Вдыхая эту взвесь, заражаются окружающие люди.
Ежегодно в Беларуси заболевает более 5 000 человек туберкулезом. Заболевает в среднем 5-10 % населения. И заболеваемость связана с социально-экономическими причинами. Туберкулез любит голодных и холодных, то есть людей, социально дезадаптированных, людей с низким уровнем жизни, которые не могут нормально питаться, которые не могут получить нормальное социально-экономическое качество жизни, благополучное качество жизни. И на этом фоне активируется туберкулезная палочка.
Благодаря тому, что в наших роддомах происходит вакцинация новорожденных, заболеваемость сохраняется, но степень тяжести менее выражена, чем была раньше. Заболевание лечится – это курс антибиотикотерапии.
Александра Каштанова:
Какие симптомы у туберкулеза?
Марина Листопад:
Туберкулез не имеет каких-то таких конкретных симптомов, где скажешь: это туберкулез. Чаще всего это похоже на симптомы респираторной инфекции, симптомы бронхитов. Чаще всего это кашель, длительный кашлевой синдром. В начале заболевания он может быть малопродуктивным, по мере развития и сохранения он становится более продуктивным, присоединяется мокрота, она становится более обильной. Человека может беспокоить слабость.
Очень характерный симптом – ночная потливость. Температурные реакции есть. Если это тяжелое течение, то и очень гиперергическая реакция может проявляться у человека. Есть полости распада в легких. Если тяжелое поражение легочной ткани, то в мокроте могут появляться прожилки крови. Это настораживающий симптом.
Александра Каштанова:
Есть какие-то меры предосторожности, чтобы не заболеть?
Марина Листопад:
Проходить флюорографию. Конечно же, это респираторный этикет, к которому нас приучил ковид. Контактируя с заболевшими людьми, находясь в транспорте в период эпидподъема обычных вирусных заболеваний, конечно же, нужно использовать средства индивидуальной защиты. Мыть руки, не дотрагиваться грязными руками до глаз, носа, рта.
Обязательно нужно укреплять свой иммунитет. Самое главное, почему все инфицированные не заболевают, – это гармония иммунитета в организме. Важно и закаляться, регулярно быть на свежем воздухе. Важно заниматься спортом, когда идет выработка гормонов, которые повышают наши защитные силы.
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