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Лукашенко: я очень много видел тех, кто воевал. Это глубоко во мне

13 апреля 2025 17:16
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История знает примеры, когда крайний национализм ставил под угрозу существование целых народов. В годы Великой Отечественной войны только на территории Беларуси нацисты организовали более 260 лагерей смерти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко: я очень много видел тех, кто воевал. Это глубоко во мне-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень много видел тех, кто воевал, кто эту беду перенес, пережил в Беларуси. Это глубоко во мне. Для меня это проникновенные вещи. И в то время как уже осталось совсем немного людей, нам надо, извините, не языком ляпать, а чувствовать что-то такое, чтобы донести до нашей молодежи, хотя бы до следующего поколения, что эта Победа была, что ею надо гордиться. 

Ответственность еще заключается в том, что Беларусь была вообще стерта с лица земли. Мы считали, что у нас каждый четвертый человек погиб. Ничего подобного. Каждый третий погиб, мы это точно знаем. Я боюсь, чтобы еще больше не было.

# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко

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