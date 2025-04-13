Лукашенко: я очень много видел тех, кто воевал. Это глубоко во мне

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень много видел тех, кто воевал, кто эту беду перенес, пережил в Беларуси. Это глубоко во мне. Для меня это проникновенные вещи. И в то время как уже осталось совсем немного людей, нам надо, извините, не языком ляпать, а чувствовать что-то такое, чтобы донести до нашей молодежи, хотя бы до следующего поколения, что эта Победа была, что ею надо гордиться.

Ответственность еще заключается в том, что Беларусь была вообще стерта с лица земли. Мы считали, что у нас каждый четвертый человек погиб. Ничего подобного. Каждый третий погиб, мы это точно знаем. Я боюсь, чтобы еще больше не было.