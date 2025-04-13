Рождённые дважды – истории узников фашистских лагерей смерти

История знает примеры, когда крайний национализм ставил под угрозу существование целых народов. В годы Великой Отечественной войны только на территории Беларуси нацисты организовали более 260 лагерей смерти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
История знает примеры, когда крайний национализм ставил под угрозу существование целых народов. В годы Великой Отечественной войны только на территории Беларуси нацисты организовали более 260 лагерей смерти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тростенец, Озаричи, Красный Берег, Минское гетто. Больше пяти сотен концлагерей и почти 400 гетто. Места с чудовищной историей. Только за время холокоста в Беларуси было убито почти 800 тысяч евреев. Настоящее преступление против человечества.
Янина Порталимова, бывшая узница концлагеря:
Люди лежат на голой, мерзлой земле. Стоны, крики, плач.
Не меньше тысячи умерших в день. Тогда это была реальность для 15-летней Янины. В немецкий концлагерь она попала вместе с мамой, бабушкой и сестрой. Свою историю выжившая и сегодня рассказывает в мельчайших деталях.
Янина Порталимова:
Бабушка оказалась как бы такой, проворливой бабкой. Она взяла сушеные яблоки в сумку и спрятала себе под кожух. Привязала фартуком и все время эту сумку не выпускала.
Тем временем всю жизнь Петра Мануиловича едва ли перескажут эти фотокадры. Служба в морской пехоте, сухопутных войсках, но все равно ужасающие картины из его личной хроники до сих пор и в памяти, и в сердце. Уроженец Гомельской области чудом попал в число тех, кто смог вынести смертельный вихрь концлагеря. В Озаричи на верную гибель узников трое суток гнали пешком, уже тут выживали не все.
Петр Бедрицкий, бывший узник концлагеря:
Кто не мог идти, расстреливали. Как вспомню, впервые увидел женщину, которая лежала мертвая в луже крови. 5-6, наверное, литров крови было.
Фабрики смерти были совсем рядом и с уже ставшими родными Петру Мануиловичу Барановичами. Колдычевский лагерь смерти, шталаг. Якобы опасных преступников здесь полосовали специальными знаками.
Ирина Воронина, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:
Чем больше полосочек, тем потенциальнее опаснее узник. Черный круг – партизан, желтая шестиконечная звезда – иудей.
Вот уже 80 лет память о каждом остановившемся сердце мы бережно храним, ведь это истории без срока давности.
Ирина Сайко, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:
Этот мемориал связан с историей концентрационного лагеря Шталаг 337, или, как его еще называли, «Леснянский».
Более 88 тысяч убитых чуть больше, чем за два года. Прерванные жизни холодом, голодом, болезнями, непосильным каторжным трудом, массовыми расстрелами и издевательствами фашистов. Скорбящая мать рядом с братской могилой вновь и вновь говорит: Беларусь помнит. И эта память очень ценна. Понимать это должны и будущие поколения.
Подробнее в видеоматериале.