Рождённые дважды – истории узников фашистских лагерей смерти

История знает примеры, когда крайний национализм ставил под угрозу существование целых народов. В годы Великой Отечественной войны только на территории Беларуси нацисты организовали более 260 лагерей смерти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тростенец, Озаричи, Красный Берег, Минское гетто. Больше пяти сотен концлагерей и почти 400 гетто. Места с чудовищной историей. Только за время холокоста в Беларуси было убито почти 800 тысяч евреев. Настоящее преступление против человечества.

Янина Порталимова, бывшая узница концлагеря:

Люди лежат на голой, мерзлой земле. Стоны, крики, плач.

Не меньше тысячи умерших в день. Тогда это была реальность для 15-летней Янины. В немецкий концлагерь она попала вместе с мамой, бабушкой и сестрой. Свою историю выжившая и сегодня рассказывает в мельчайших деталях. Янина Порталимова:

Бабушка оказалась как бы такой, проворливой бабкой. Она взяла сушеные яблоки в сумку и спрятала себе под кожух. Привязала фартуком и все время эту сумку не выпускала.

Тем временем всю жизнь Петра Мануиловича едва ли перескажут эти фотокадры. Служба в морской пехоте, сухопутных войсках, но все равно ужасающие картины из его личной хроники до сих пор и в памяти, и в сердце. Уроженец Гомельской области чудом попал в число тех, кто смог вынести смертельный вихрь концлагеря. В Озаричи на верную гибель узников трое суток гнали пешком, уже тут выживали не все.

Петр Бедрицкий, бывший узник концлагеря:

Кто не мог идти, расстреливали. Как вспомню, впервые увидел женщину, которая лежала мертвая в луже крови. 5-6, наверное, литров крови было.

Фабрики смерти были совсем рядом и с уже ставшими родными Петру Мануиловичу Барановичами. Колдычевский лагерь смерти, шталаг. Якобы опасных преступников здесь полосовали специальными знаками. Ирина Воронина, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:

Чем больше полосочек, тем потенциальнее опаснее узник. Черный круг – партизан, желтая шестиконечная звезда – иудей. Вот уже 80 лет память о каждом остановившемся сердце мы бережно храним, ведь это истории без срока давности.

Ирина Сайко, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:

Этот мемориал связан с историей концентрационного лагеря Шталаг 337, или, как его еще называли, «Леснянский».