29 лет назад состоялось первое Всебелорусское народное собрание

«Только народ вправе решать свою судьбу». Это название президентского доклада на первом Всебелорусском народном собрании, которое состоялось ровно 29 лет назад, стало предопределяющим в развитии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый политический институт независимой Беларуси в наше время имеет конституционный статус. И уже менее чем через 2 месяца состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Озвученные в 1996 году приоритеты «Жилье. Продовольствие. Экспорт» не теряют актуальность, но спустя почти 30 лет время ставит новые задачи. Они и будут обсуждаться в Минске 18-19 декабря.

Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось в апреле прошлого года и в соответствии с законодательством созывалось Центральной избирательной комиссией. В этот раз ВНС впервые созывается путем издания соответствующего распоряжения председателя, им является глава государства.

Также в ходе первого заседания высшего представительного органа народовластия были утверждены Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.