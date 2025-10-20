Учения ОДКБ «Нерушимое братство» стартуют в Таджикистане

Белорусский контингент принимает участие в учении ОДКБ «Нерушимое братство». Официальный старт им будет дан 20 октября в Таджикистане. Там уже находится миротворческая рота 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы ими выполняются задачи на контрольно-пропускных пунктах. Союзники будут отрабатывать слаженность действий в миротворческих миссиях и оперативном реагировании на кризисные ситуации. В маневрах примут участие военные из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.