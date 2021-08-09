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Александр Лукашенко – журналистке ВВС: вы говорите, что выборы нечестные, – факты на стол

09 августа 2021 13:29
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества – ответил на обвинения в нелегитимности последних президентских выборов, сообщает БЕЛТА.

«Вы говорите о честных выборах. Я уже сказал не вам говорить и не Америке. Вы показали, «как надо проводить выборы». Позор, да и только. Вы говорите: «Выборы нечестные». Факты на стол, мы прямо сейчас их разберем. На основании чего вы говорите, что у нас выборы нечестные?» – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки ВВС.

Александр Лукашенко отметил, что оппозиция определила итоги выборов еще за два месяца до дня голосования: в обществе распространялись лозунги о 3%.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вы говорите о легитимности и честности?

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко

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