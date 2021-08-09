Александр Лукашенко ответил на обвинения в репрессиях против СМИ: они искромсали мой народ и государство

Новости Беларуси. Иностранная так называемая независимая пресса действовала против белорусского народа и страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 9 августа, отвечая на вопрос американского телеканала CNN, во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не было репрессий против так называемой независимой иностранной прессы. Средства массовой информации, против которых были приняты соответствующие меры, нарушали белорусское законодательство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы приехали ко мне в страну, чтобы поддерживать отношения между народами, но при этом говорить правду. Вы же все изворотили, искромсали мой народ, государство. Я про себя уже и не говорю. И вы это называете прессой?

Глава государства напомнил, что открыто заявлял: подобные организации будут зачищены.

Александр Лукашенко:

Если вы (CNN, BBC и другие крупные компании) изъявите желание у нас работать – приезжайте, мы рассмотрим вопрос аккредитации. Но вы должны придерживаться наших законов.

Белорусский лидер отметил, что на «Большой разговор с Президентом» хотели попасть более тысячи человек, треть из них – представители зарубежья.

Александр Лукашенко:

Вы могли не попасть на этот разговор, но, следуя принципу открытости, я лично поручил пресс-секретарю вас пригласить, зная ваши последние фейки. После их, я уверен, ни в России, ни в Китае, ни в Индии, ни даже в Украине вас на порог бы не пустили. Нет, я сказал, пусть приходят ко мне, мы будем разговаривать открыто.