Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС – о мерах безопасности в пожароопасный период

Наступление весны несёт в себе пожароопасность. Почему и как долго нам следует этого опасаться?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Дело в том, что основная проблема сейчас с точки зрения пожарной опасности, в экосистемах – выжигание сухой растительности и травы. Траве для того, чтобы высохнуть, достаточно теплого ветерка и просто отсутствие осадков. Земля ещё может быть по меркам человека холодной, прохладной, и трава, несмотря на то что земля совсем близко, успевает высохнуть. И вот та самая прошлогодняя, где-то неубранная на подворьях частного сектора, – эту траву начинают целенаправленно выжигать. Этого делать ни в коем случае нельзя, конечно. Потому что каждый год мы имеем печальную статистику в виде того, что это приводит к каким-то бедам и нужно понимать, что выжигание сухой травы – это не только опасность для экологии, потому что в траве находятся различные насекомые, которые при выжигании гибнут. Сам экологический ущерб от самого пожара (от процесса горения) и, конечно же, это очень опасно для тех людей, кто это делает. Если ветер резко изменится (что в весеннюю пору достаточно частое явление), то крона пламени и скорость его распространения может резко увеличиться и изменить направление.

Предупреждения обычно доходят до людей только лишь тогда, когда речь идёт о каких-то штрафах, санкциях. Только тогда они начинают к этому более серьёзно относиться. Предусмотрены ли какие-то штрафы за то, что человек жжёт траву или ещё что-то?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Да, конечно. Начну с самого тяжёлого. Никто не отменял такую меру ответственности за такое деяние, как поджог. Это уже уголовная ответственность. Если человек сознательно сделал то, что привело к серьёзному материальному ущербу (поджигание чего-то), то это уже уголовная ответственность и этим уже будут заниматься совершенно другие компетентные органы. Что касается выжигания сухой растительности, то здесь есть административная ответственность. Если человек нарушит такое правило (Запрет выжигания сухой травы) – ему грозит ответственность до 40 базовых величин.

А на своём дачном участке можно жечь старую траву?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Можно. Однако не саму траву, которая находится на земле. Её нужно аккуратно убрать вместе со всем остальным мусором. К слову, есть ответственность и за то, что не убирается и горючий мусор на дворовых подворьях. Это тоже нужно помнить. Это святая обязанность каждого гражданина, который имеет дачный либо свой участок: он должен содержаться в чистоте и в порядке. Чистота и порядок определяется отсутствием горючего мусора на территории. Но ни в коем случае без присмотра огонь оставлять нельзя!