«Смотрят фильмы, героев и идут к нам»: что такое стрельба из лука и как стать частью этого вида спорта

«Семь раз подумай – один раз выстрели». Пожалуй, главное правило в стрельбе из лука, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Кристина Смирнова, тренер по стрельбе из лука:

Наверное, каждый ребенок выбирает для себя какое-то занятие, какую-то секцию. И, наверное, видя какой-то список видов спорта, выбирают почему-то именно наш вид спорта. Может быть, смотрят какие-то фильмы, каких-то героев, Робин Гуд и так далее. И выбирают такой вид спорта. Лучный спорт укрепляет мышечный корсет, воспитывает в человеке спокойствие, выдержку, самообладание. Набор детей в секции происходит с 10-11 лет. Кристина Смирнова, тренер по стрельбе из лука:

Если приходит изначально новичок, это все начинается, конечно же, с обучения техники безопасности, что стоит, что не стоит делать на тренировке. Затем что нужно разминать, какие мышцы, разминка. И в дальнейшем обучение техники, то есть подводящие упражнения и непосредственно работа с луком: как его держать, как его растягивать, как правильно прицеливаться и как производится выстрел.

Уже на первом занятии можно совершить свой первый выстрел. Тренировки – минимум три раза в неделю. Зимой больше внимания уделяется силовым качествам спортсмена. А вот как выглядит сам лук. Кристина Смирнова, тренер по стрельбе из лука:

У лука есть средняя часть – это рукоятка. Плечи у лука, тетива и система стабилизаторов, которая помогает нам сбалансировать выстрел, удалить вибрацию. Прицел, цельная планка, мушка. Стрела, она накладывается на специальную полочку, где удерживается, и кликер, который помогает регулировать натяжение лука.

Карина с 12 лет в лучном спорте. Сейчас активно готовится к соревнованиям. Тренировки 5-6 дней в неделю, и каждый день минимум 120-140 выстрелов, чтоб не терять форму.