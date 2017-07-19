«Смотрят фильмы, героев и идут к нам»: что такое стрельба из лука и как стать частью этого вида спорта

«Семь раз подумай – один раз выстрели». Пожалуй, главное правило в стрельбе из лука, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
«Семь раз подумай – один раз выстрели». Пожалуй, главное правило в стрельбе из лука, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Кристина Смирнова, тренер по стрельбе из лука:
Наверное, каждый ребенок выбирает для себя какое-то занятие, какую-то секцию. И, наверное, видя какой-то список видов спорта, выбирают почему-то именно наш вид спорта. Может быть, смотрят какие-то фильмы, каких-то героев, Робин Гуд и так далее. И выбирают такой вид спорта.
Лучный спорт укрепляет мышечный корсет, воспитывает в человеке спокойствие, выдержку, самообладание. Набор детей в секции происходит с 10-11 лет.
Кристина Смирнова, тренер по стрельбе из лука:
Если приходит изначально новичок, это все начинается, конечно же, с обучения техники безопасности, что стоит, что не стоит делать на тренировке. Затем что нужно разминать, какие мышцы, разминка. И в дальнейшем обучение техники, то есть подводящие упражнения и непосредственно работа с луком: как его держать, как его растягивать, как правильно прицеливаться и как производится выстрел.
Уже на первом занятии можно совершить свой первый выстрел. Тренировки – минимум три раза в неделю. Зимой больше внимания уделяется силовым качествам спортсмена. А вот как выглядит сам лук.
Кристина Смирнова, тренер по стрельбе из лука:
У лука есть средняя часть – это рукоятка. Плечи у лука, тетива и система стабилизаторов, которая помогает нам сбалансировать выстрел, удалить вибрацию. Прицел, цельная планка, мушка. Стрела, она накладывается на специальную полочку, где удерживается, и кликер, который помогает регулировать натяжение лука.
Карина с 12 лет в лучном спорте. Сейчас активно готовится к соревнованиям. Тренировки 5-6 дней в неделю, и каждый день минимум 120-140 выстрелов, чтоб не терять форму.
Карина Козловская, мастер спорта по стрельбе из лука:
Мне стало интересно, что это за спорт. Я пришла, потренировалась. Мне сразу дали лук и стрелы. Сразу стало интересно, как это. Захотелось попасть лучше, захотелось сделать выстрел лучше. И я решила походить еще. Потом меня вообще затянуло, я осталась в спорте. Стала тренироваться сильнее, упорнее. Потом начал появляться результат. И постепенно с разряда на разряд – мастер спорта.
В свои 16 лет она уже победительница спартакиады «Олимпийские дни молодежи», участница первенства Европы по стрельбе из лука. В июле Карина отправится на этап Кубка Европы в Хорватию.
Карина Козловская, мастер спорта по стрельбе из лука:
Родители относятся спокойно, смотрят на это наоборот даже с уважением, когда видят, что у меня есть результаты, они наоборот радуются за меня, подбадривают, вдохновляют. А знакомые сначала просто офигивают, типа «что?» И сразу начинаются типичные вопросы: а как это стрелять, а сколько это стоит, сколько лет ты занимаешься. Ничего такого необычного.
Стать настоящим лучником может каждый. Возраст здесь не играет решающей роли. И даже если вы не станете профессиональным спортсменом, как минимум овладеете эффектным хобби.