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Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

27 мая 2019 18:13
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Новости Беларуси. До II Европейских игр остаются считанные недели. На стадионе «Динамо» усилена безопасность,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-1

Автомобили со всей необходимой техникой, которую сюда привозят для открытия мультиспортивного форума, проверяют кинологи со служебными собаками.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-4

Если ищейка даст сигнал, на место прибудет сапёрно-пиротехнический расчёт. 

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-7

Умный и выносливый Прис сегодня заступил на службу в восемь утра. В его обязанности входит проверка грузовых и легковых машин, которые то и дело привозят оборудование на стадион «Динамо». На неделе здесь ожидают 60 фур с грузом.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-10

Артём Шевчук, инструктор разыскной собаки в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Отрабатываются упражнения, навыки, потому что собака должна находить взрывчатые вещества и для этого собака тренируется.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-13

Лабрадоры, немецкие овчарки, спаниели – самые популярные породы собак, которые сейчас на службе у правоохранителей. В преддверии II Европейских игр на стадионе пока работают 12 ищеек с тончайшим нюхом.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-16

Посменно, на каждом контрольно-пропускном пункте, по 12 часов.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-19

Оксана Семашко, СТВ:
Этого красавца зовут Пегас. Его главная задача – найти предполагаемое запрещённое вещество. В МВД он служит уже четыре года.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-22

Работоспособность псов проверяют несколько раз в день. Для затравки – учебные закладки с запахом пластида и тротила.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-25

Анатолий Малашкевич, главный специалист по ветеринарной службе ГУКВВ МВД Беларуси:
Все служебные собаки, которые будут применяться в ходе II Европейских игр обязательно привиты против бешенства и других инфекционных заболеваний. Также, учитывая жаркие погодные условия, мы их дополнительно обработали против клещей.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-28

Практика досмотра с использованием служебных собак сегодня хорошо отработана в России, Казахстане, Узбекистане, Египте. На крупнейших мероприятиях – это гарантия порядка и спокойствия.

Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр-31

Для усиления безопасности к началу II Европейских игр в Минск приедут лучшие кинологи со служебными собаками из всех белорусских регионов.

# Европейские игры # общество # Артём Шевчук # Оксана Семашко # Анатолий Малашкевич # Фотофакт

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