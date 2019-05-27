Служебные собаки будут работать во время II Европейских игр

Новости Беларуси. До II Европейских игр остаются считанные недели. На стадионе «Динамо» усилена безопасность,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили со всей необходимой техникой, которую сюда привозят для открытия мультиспортивного форума, проверяют кинологи со служебными собаками.

Если ищейка даст сигнал, на место прибудет сапёрно-пиротехнический расчёт.

Умный и выносливый Прис сегодня заступил на службу в восемь утра. В его обязанности входит проверка грузовых и легковых машин, которые то и дело привозят оборудование на стадион «Динамо». На неделе здесь ожидают 60 фур с грузом.

Артём Шевчук, инструктор разыскной собаки в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

Отрабатываются упражнения, навыки, потому что собака должна находить взрывчатые вещества и для этого собака тренируется.

Лабрадоры, немецкие овчарки, спаниели – самые популярные породы собак, которые сейчас на службе у правоохранителей. В преддверии II Европейских игр на стадионе пока работают 12 ищеек с тончайшим нюхом.

Посменно, на каждом контрольно-пропускном пункте, по 12 часов.

Оксана Семашко, СТВ:

Этого красавца зовут Пегас. Его главная задача – найти предполагаемое запрещённое вещество. В МВД он служит уже четыре года.

Работоспособность псов проверяют несколько раз в день. Для затравки – учебные закладки с запахом пластида и тротила.

Анатолий Малашкевич, главный специалист по ветеринарной службе ГУКВВ МВД Беларуси:

Все служебные собаки, которые будут применяться в ходе II Европейских игр обязательно привиты против бешенства и других инфекционных заболеваний. Также, учитывая жаркие погодные условия, мы их дополнительно обработали против клещей.

Практика досмотра с использованием служебных собак сегодня хорошо отработана в России, Казахстане, Узбекистане, Египте. На крупнейших мероприятиях – это гарантия порядка и спокойствия.