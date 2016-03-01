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Самолеты из Беларуси теперь прибывают и в аэропорт Внуково

01 марта 2016 17:51
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Новости Беларуси. Самолеты из Беларуси теперь прибывают и в аэропорт Внуково. До этого конечными точками маршрута «на Москву» значились только Домодедово и Шереметьево.

С точки зрения логистики «Внуково» выгодно отличается: всего в 11 километрах от МКАД. И, что сегодня особенно актуально, находится на возвышенности, а это дает дополнительный приоритет при неблагоприятных погодных условиях. Но за удовольствие надо платить. Билеты стоят чуть меньше 4 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Самолет

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