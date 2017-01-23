Прямой эфир

Оплата Декрета №3 уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию

23 января 2017 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 100 тысяч извещений о необходимости оплатить налог получили минчане, которые в 2015 году работали менее 183 дней. На сегодняшний день в городской бюджет поступило более 2 миллионов 200 тысяч белорусских рублей от плательщиков на финансирование государственных расходов.

Физические лица, которые сами обратились в налоговые инспекции, получили скидку в размере 10%.

Стоит отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оплата Декрета №3 уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию-1

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по городу Минску:
Сбор на финансирование государственных расходов должен быть уплачен гражданами не позднее 20 февраля. Физические лица, получившие извещение на уплату сбора, могут подтвердить свое неучастие путем направления подтверждающих документов. Эти документы они могут направить на электронный адрес по месту своей регистрации.

# общество # Налоги # Фотофакт # Дмитрий Плевский

Другие новости рубрики

Все новости
Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов
23 января 2017 16:24

Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов

Гранты Президента назначены 93 сотрудникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры
23 января 2017 16:20

Гранты Президента назначены 93 сотрудникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры

Гастрономический шок: макароны с клюквой, шиповником и черникой предлагают производить гродненские ученые
23 января 2017 16:19

Гастрономический шок: макароны с клюквой, шиповником и черникой предлагают производить гродненские ученые