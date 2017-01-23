Оплата Декрета №3 уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию

Новости Беларуси. Более 100 тысяч извещений о необходимости оплатить налог получили минчане, которые в 2015 году работали менее 183 дней. На сегодняшний день в городской бюджет поступило более 2 миллионов 200 тысяч белорусских рублей от плательщиков на финансирование государственных расходов.

Физические лица, которые сами обратились в налоговые инспекции, получили скидку в размере 10%.

Стоит отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.