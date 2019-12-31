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«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли

31 декабря 2019 08:09
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни не только дарят подарки, но и завершают глобальные проекты. Так, на участке Сморгонской погрангруппы состоялось торжественное открытие пограничной заставы «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли-1

Работа над возведением целого комплекса сооружений длилась на протяжении 4-х лет. Теперь этот объект оснащён современной техникой, оборудованием и средствами охраны границы.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли-4

Особое внимание при проектировании комплекса уделили созданию комфортных условий для проживания самих пограничников и их семей. Увеличили штат, что заметно отразилось и на показателях оперативно-служебной деятельности.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли-7



Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Если взять Прибалтийский участок, с вводом этого комплекса, мы практически завершили оборудование инфраструктуры участка границы с Прибалтикой. Каждый год мы вводим 1-2 комплекса, какие-то из них модернизируем, поскольку пограничная служба идёт непрерывно.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли-9



Теперь в планах погранведомства – обустройство белорусско-украинского участка границы. Именно там в 2020-м будет проведён основной объём работ.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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