Праздник, который объединяет. Александр Турчин поздравил ребят на областной ёлке в Борисове

Новости Беларуси. На областную елку были приглашены ребята из многодетных и приемных семей, а также отличники, победители различных конкурсов и соревнований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детей лично поздравил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Главный герой новогодних праздников, конечно, Дед Мороз. Накануне в Борисове этих сказочных персонажей собралось ни много ни мало – 800! По 30 – от каждого района. Все они приехали, чтобы провести праздничное шествие и поздравить таким образом жителей города с наступающим Новым годом.