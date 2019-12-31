Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси

Новости Беларуси. Меньше суток остаётся до главного новогоднего праздника. Новый 2020 год в Беларуси встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции массовые гулянья уже охватили все крупные города. Но, безусловно, главные торжества по случаю зимнего праздника запланированы на поздний вечер.

В Минске гулянья пройдут на всех центральных точках. Музыка уже звучит со сцен почти круглосуточно. Кульминацией праздника в столице станет зрелищное и масштабное пиротехническое шоу. Фейерверк обещают сразу в нескольких локациях Минска, но главный прогремит около Дворца спорта в 01:30.

Не меньший размах ожидает и жителей самого северного областного центра нашей страны. Витебчан приглашают на центральную площадь Победы. Именно здесь до часа ночи будут транслировать музыкальные программы, а после начнётся масштабное концертное шоу.

Весьма шумно в последнюю декабрьскую ночь будет и в Могилёве. Концерты, ярмарки, интерактив с аниматорами и дискотеки. Самое большое новогоднее представление запланировано на площади Славы. Здесь намерены веселиться с позднего вечера и до четырёх часов утра.

А вот жители Гродно и вовсе решили не дожидаться последней ночи в году и поздравили всех белорусов необычным флэшмобом. С помощью света фар жители города изобразили известные белорусские символы – зубра и василёк.