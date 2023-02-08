В Минске с 105-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Новости Беларуси. Она пережила век на 5 лет. В Минске 8 февраля поздравления с юбилеем принимала Лидия Спирина. В гости к ней пришли представители администрации Октябрьского района с цветами и подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немало испытаний выпало на судьбу женщины, но они не сломили. И вот уже 105 лет она украшает этот мир своими добрыми делами. Родилась Лидия Павловна в Гомеле. В годы Великой Отечественной войны трудилась в эвакуации в совхозе в Узбекистане. После Победы в Украине возглавляла крупное хозяйство. В 1956 году переехала в Минск, работала старшим научным сотрудником в Институте экономики.
Лидия Спирина, ветеран Великой Отечественной войны:
Я была депутатом Октябрьского райсовета, депутатом городского совета. Так что я общалась с народом, приходила тоже к людям. И я очень рада, что ко мне приходят люди.
Оксана Нехайчик, начальник управления социальной защиты администрации Октябрьского района:
Мы постоянно поздравляем наших именинников, наших юбиляров. Сегодня такие изменники, как Лидия Петровна, – это поистине бриллиантовый фонд Октябрьского района города Минска.
Октябрьский район Минска богат на долгожителей. Возраст 10 человек превысил 100-летний рубеж. Ну а самый уважаемый возраст все же у Лидии Спириной. Она вырастила две дочери, и в гости к юбилярше сегодня ждут еще 5 внуков, 9 правнуков и 6 праправнуков.
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