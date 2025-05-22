«Отзеленскировали». Главу ЮАР Рамафосу отчитали в Белом доме

Лидер Южной Африки Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации во время посещения Белого дома, где президент Штатов публично раскритиковал его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Гостя Трампа основательно и по-настоящему отзеленскировали», – сказано в материале.

Американский лидер назвал своего южноафриканского коллегу «противоречивой фигурой» и продемонстрировал ему якобы документ, подтверждающие насилие в отношении белых фермеров.

Однако Рамафоса ответил, что никогда не видел этих документов.

В издании отмечается, что эта стычка напомнила инцидент с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале, когда он вступил в перепалку с Трампом и Вэнсом.

Президент США тогда заявил, что Украина не сможет продолжать воевать без помощи США, а после спора выгнал Зеленского из Белого дома, обвинив его в неуважении и неготовности к миру.