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«Отзеленскировали». Главу ЮАР Рамафосу отчитали в Белом доме

22 мая 2025 13:56
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«Отзеленскировали». Главу ЮАР Рамафосу отчитали в Белом доме-0

Лидер Южной Африки Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации во время посещения Белого дома, где президент Штатов публично раскритиковал его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Гостя Трампа основательно и по-настоящему отзеленскировали», – сказано в материале.

Американский лидер назвал своего южноафриканского коллегу «противоречивой фигурой» и продемонстрировал ему якобы документ, подтверждающие насилие в отношении белых фермеров.

Однако Рамафоса ответил, что никогда не видел этих документов. 

В издании отмечается, что эта стычка напомнила инцидент с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале, когда он вступил в перепалку с Трампом и Вэнсом.

Президент США тогда заявил, что Украина не сможет продолжать воевать без помощи США, а после спора выгнал Зеленского из Белого дома, обвинив его в неуважении и неготовности к миру.

Фото: pixabay

# Международная политика

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