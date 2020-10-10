«Сложно работать в толпе, которой нет». Кто пришёл на субботний протест в Минске
Новости Беларуси. Так называемые несогласные вышли на субботний протест. Женский марш массовостью и оригинальностью не отличался, несмотря на призывы в некоторых Telegram-каналах. Дамские прогулки по городу кажутся все более бесцельными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смысл в протестных реверансах безуспешно искала Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Теория большого срыва – именно так хочется назвать сегодня этот протест. Ведь в толпе журналистам и правда работать сложно. Сложно работать в толпе, которой нет.
Ксения Худолей:
Высокая мода – высокая политика. Последней в женском марше сегодня было куда меньше, чем просто желания быть красивыми, быть замеченными. Девушки гордо вышагивали по Независимости, по несколько раз повторяя маршрут. Здесь все напоминало подиум – отрепетированные проходки, аксессуары и улыбки. А еще искусственная массовость в закольцованных «бродилках». Есть у этого «показа» и спонсоры.
Обычные цветы, как обычно, покупают. Суббота, сегодня выходной день, люди отдыхают.
Не стоило и рассчитывать на честный ответ продавцов, коммерческая тайна как-никак. Конструктивного диалога, к слову, не удалось дождаться и от марширующих.
– Вы откуда?
– СТВ.
– Нет, нет, спасибо.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Меня зовут Ксения Худолей, «Столичное телевидение».
– Столичное… Чье столичное?
– Наше столичное.
– Я воздержусь, спасибо.
Ксения Худолей:
Безусловно, варшавское телевидение девушек устроило бы больше. Там ведь не нужно подбирать слова, обосновывать свою политическую позицию, объяснять цель субботних реверансов. Впрочем, расценивать эту акцию как повод обсудить с подругами житье-бытье – самый логичный вариант. Сегодня дамы обошлись без лозунгов, без требований, без... смысла. И только заскучавшие папарацци ломали голову, как «отработать» это чудо-мероприятие.
Ксения Худолей:
Уже традиционно многие барышни гуляли «под прикрытием» дошколят. Воспользоваться случаем пытались и торговцы цирковой атрибутикой – здесь как раз вся их клиентская база. Очень символично. «Детский фронт» в этот раз так и не был задействован – правоохранителей красно-белый модельный выход интересовал мало. А вот за хрупкими женскими плечами кое-кто все же успел спрятаться.
– Я просто хожу.
– И никакой в этом идеи нет?
– Не, нету, наверное.
– Вы часто гуляете с цветами по улице?
– Не, нечасто.
– А почему сегодня решили?
– Вот, маме домой, подарить.
– То есть вы купили цветы, несете их маме.
– [кивает]
– Как думаете, остальной народ тоже маме цветы несет?
– Не, я думаю, они участвуют в какой-то акции.
Ксения Худолей:
Не прошло и двух часов, как с проспекта сдуло цветочную компанию. Интерес к гуляниям без экшна был быстро утерян. А дома у каждой, стоит полагать, множество более важных дел, чем «безыдейный» протест под «отыгравшую» польскую дудку.