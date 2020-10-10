«Сложно работать в толпе, которой нет». Кто пришёл на субботний протест в Минске

Новости Беларуси. Так называемые несогласные вышли на субботний протест. Женский марш массовостью и оригинальностью не отличался, несмотря на призывы в некоторых Telegram-каналах. Дамские прогулки по городу кажутся все более бесцельными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смысл в протестных реверансах безуспешно искала Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Теория большого срыва – именно так хочется назвать сегодня этот протест. Ведь в толпе журналистам и правда работать сложно. Сложно работать в толпе, которой нет.

Ксения Худолей:

Высокая мода – высокая политика. Последней в женском марше сегодня было куда меньше, чем просто желания быть красивыми, быть замеченными. Девушки гордо вышагивали по Независимости, по несколько раз повторяя маршрут. Здесь все напоминало подиум – отрепетированные проходки, аксессуары и улыбки. А еще искусственная массовость в закольцованных «бродилках». Есть у этого «показа» и спонсоры.

Обычные цветы, как обычно, покупают. Суббота, сегодня выходной день, люди отдыхают.

Не стоило и рассчитывать на честный ответ продавцов, коммерческая тайна как-никак. Конструктивного диалога, к слову, не удалось дождаться и от марширующих.

– Вы откуда?

– СТВ.

– Нет, нет, спасибо.

– Нет, спасибо.

– Представьтесь, пожалуйста.

– Меня зовут Ксения Худолей, «Столичное телевидение».

– Столичное… Чье столичное?

– Наше столичное.

– Я воздержусь, спасибо.

Ксения Худолей:

Безусловно, варшавское телевидение девушек устроило бы больше. Там ведь не нужно подбирать слова, обосновывать свою политическую позицию, объяснять цель субботних реверансов. Впрочем, расценивать эту акцию как повод обсудить с подругами житье-бытье – самый логичный вариант. Сегодня дамы обошлись без лозунгов, без требований, без... смысла. И только заскучавшие папарацци ломали голову, как «отработать» это чудо-мероприятие.

Ксения Худолей:

Уже традиционно многие барышни гуляли «под прикрытием» дошколят. Воспользоваться случаем пытались и торговцы цирковой атрибутикой – здесь как раз вся их клиентская база. Очень символично. «Детский фронт» в этот раз так и не был задействован – правоохранителей красно-белый модельный выход интересовал мало. А вот за хрупкими женскими плечами кое-кто все же успел спрятаться.

– Я просто хожу.

– И никакой в этом идеи нет?

– Не, нету, наверное.

– Вы часто гуляете с цветами по улице?

– Не, нечасто.

– А почему сегодня решили?

– Вот, маме домой, подарить.

– То есть вы купили цветы, несете их маме.

– [кивает]

– Как думаете, остальной народ тоже маме цветы несет?

– Не, я думаю, они участвуют в какой-то акции.