Сложно ли быть мамой? Женщина, у которой 6 детей, рассказала о своей семье
Новости Беларуси. Мама – это самое теплое слово в нашей жизни. 14 октября отметили День матери, говорили добрые слова, дарили цветы, благодарили за любовь и поддержку. Все больше минчанок стремятся создавать большие семьи. Кто скажет, что это плохо? Поговорим о тех, кто годами сидит в декрете и знает, что это самая сложная работа. О тех, кто посвящает себя семье и детям. О тех, кто чаще думает о других, чем о себе. Кто умножает любовь, дарит заботу и готовит самые вкусные в мире супчики, котлетки и булочки. Мама шестерых детей, бабушка, обладательница ордена Матери и медали Евфросинии Полоцкой – Татьяна Федорова рассказала в программе «Большой город» на СТВ о своей семье.
Екатерина Забенько, ведущая:
Еще раз с огромным удовольствием поздравляю вас с Днем матери. Наверняка, немало поздравлений вы получили в этот день. Как обычно проходит для вас этот праздник?
Татьяна Федорова, многодетная мама:
Естественно с утра поздравляют дети. Кто не живет со мной, а живет отдельно, взрослые звонят и поздравляют. Потом вечером приезжают уже. Регулярно приглашают нас в ратушу. В этом году министр труда и социальной защиты поздравлял нас в ратуше. Все так тепло, мы хорошо поговорили, приняли поздравления, довольные приехали домой – с подарками даже. Потом вечером собрались все: и бабушки, и дети. Все приехали к нам.
Екатерина Забенько:
Татьяна Константиновна уже мама с большим опытом. И даже бабушка. Шестеро детей и при этом есть уже одна внучка. Как вас поздравляли? Что дарили?
Татьяна Федорова:
Как правило, дети дарят цветы, большие букеты. Это регулярно. В этот праздник у меня заняты все вазы цветами.
Екатерина Забенько:
Расскажите про своих детей, какого они возраста? Чем заняты? Как налажен ваш быт?
Татьяна Федорова:
Со мной сейчас живет трое детей, которые несовершеннолетние. Старшие живут отдельно. Две дочери живут вместе в одной квартире. Зять, внучка и две дочки мои. А младшие живут со мной. Старший сын женился и живет в городе Житковичи. Мне только трое осталось, скучновато иногда бывает.
«С первым ребёнком было сложно, а дальше легче». Мама шестерых детей раскрыла секрет, как всё успеть
Екатерина Забенько:
Трое детей это мало, после того, как одновременно шестерых воспитывали?
Татьяна Федорова:
Да. Во-первых, когда дети маленькие, веселее все-таки. Нет времени расслабиться.
Екатерина Забенько:
У вас двое ребят, которые 12-летние. Они близнецы или двойняшки?
Татьяна Федорова:
Они двойняшки.
Екатерина Забенько:
Как так получилось? Бог наградил вас, и так было четверо детей, а тут еще двое.
Татьяна Федорова:
Для меня, если честно, это тоже было полной неожиданностью. Мы построили квартиру как раз тогда. Буквально мы въехали в новую квартиру в мае, а в июле я уже узнала, что беременна. Когда сделали УЗИ, сказали, что двойня. Папа наш был немножко в шоке. Так получилось.
Екатерина Забенько:
Были какие-то сомнения? Были опасения? Все-таки четверо детей уже было на тот момент.
Татьяна Федорова:
Нет. У нас как-то вопрос о том, оставлять ребенка или нет, никогда не стоял. У нас единственное, что у папы стоял вопрос: хоть бы мальчик. Я ему сказала, что за терпение награда, два сразу. Дочка младшая была маленькая еще, ей было год и восемь, когда мальчишки родились. Получается, что вот трое фактически. Но я хочу сказать, что тяжело было. У меня мама жила год.