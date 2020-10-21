Сложно ли быть мамой? Женщина, у которой 6 детей, рассказала о своей семье

Новости Беларуси. Мама – это самое теплое слово в нашей жизни. 14 октября отметили День матери, говорили добрые слова, дарили цветы, благодарили за любовь и поддержку. Все больше минчанок стремятся создавать большие семьи. Кто скажет, что это плохо? Поговорим о тех, кто годами сидит в декрете и знает, что это самая сложная работа. О тех, кто посвящает себя семье и детям. О тех, кто чаще думает о других, чем о себе. Кто умножает любовь, дарит заботу и готовит самые вкусные в мире супчики, котлетки и булочки. Мама шестерых детей, бабушка, обладательница ордена Матери и медали Евфросинии Полоцкой – Татьяна Федорова рассказала в программе « Большой город » на СТВ о своей семье.

Екатерина Забенько, ведущая: Еще раз с огромным удовольствием поздравляю вас с Днем матери. Наверняка, немало поздравлений вы получили в этот день. Как обычно проходит для вас этот праздник?

Татьяна Федорова, многодетная мама:

Естественно с утра поздравляют дети. Кто не живет со мной, а живет отдельно, взрослые звонят и поздравляют. Потом вечером приезжают уже. Регулярно приглашают нас в ратушу. В этом году министр труда и социальной защиты поздравлял нас в ратуше. Все так тепло, мы хорошо поговорили, приняли поздравления, довольные приехали домой – с подарками даже. Потом вечером собрались все: и бабушки, и дети. Все приехали к нам.

Екатерина Забенько:

Татьяна Константиновна уже мама с большим опытом. И даже бабушка. Шестеро детей и при этом есть уже одна внучка. Как вас поздравляли? Что дарили?

Татьяна Федорова:

Как правило, дети дарят цветы, большие букеты. Это регулярно. В этот праздник у меня заняты все вазы цветами.

Екатерина Забенько:

Расскажите про своих детей, какого они возраста? Чем заняты? Как налажен ваш быт?

Татьяна Федорова:

Со мной сейчас живет трое детей, которые несовершеннолетние. Старшие живут отдельно. Две дочери живут вместе в одной квартире. Зять, внучка и две дочки мои. А младшие живут со мной. Старший сын женился и живет в городе Житковичи. Мне только трое осталось, скучновато иногда бывает.

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