Эксклюзивные кадры СТВ с мест раскопок в Витебской области – в лесном массиве обнаружены 8 захоронений

День Независимости мы встречали с чувством гордости за нашу страну. Но у этой свободы есть и обратная сторона – память о тех, кто отдал за нее жизнь. Именно в эти дни, когда вся страна чествует мирное небо над головой, продолжается расследование уголовного дела о геноциде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у нас эксклюзивные кадры с мест раскопок в Витебской области. Подробности – в материале Дианы Головач.

Одни из последних раскопок прошли здесь, в части лесного массива, прилегающего к улице Заречной в Орше. Раньше в 2 километрах отсюда находилась деревня Грязиловка. В рамках расследования дела о геноциде белорусского народа следствию удалось установить, что с декабря 1941-го по июнь 1943-го каратели расстреливали здесь мирное население. СТВ первыми показывает эти кадры. То, что возвращается из небытия спустя десятилетия. При содействии 52-го отдельного специализированного поискового батальона на этом месте обнаружили 8 захоронений. В них останки женщин, детей и стариков. В одной из могил специалисты выявили признаки, характерные для применения душегубок – мобильных газовых камер. Людей здесь не только расстреливали, но и травили угарным газом. Генпрокуратура сообщила о продолжении работы по установлению сожженных населенных пунктов в годы ВОВ.

В настоящее время останки были изъяты с места их обнаружения. И в дальнейшем они будут исследованы в ходе назначенных судебно-медицинских экспертиз. Параллельно с этим нами обсуждается вопрос с органами местной власти по организации торжественного мемориального перезахоронения.