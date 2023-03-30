«Славянский базар» в 2023-м пройдёт с 13 по 16 июля – распоряжение подписал Президент

«Поступает огромное количество заявок». Как будет проходить «Славянский базар» в 2023 году? Рассказал Глеб Лапицкий.

Новости Беларуси. Хорошая новость для ценителей искусства. Определены сроки проведения главного музыкального события этого лета. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 16 июля. Соответствующее распоряжение сегодня, 30 марта, подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно возможность посетить грандиозное шоу будет и у зарубежных гостей. Причем по упрощенной схеме. Имея на руках оригинальный или электронный билет на мероприятия в Летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск», жители 73-х государств смогут приехать в Беларусь без виз. По одному квитку допускается однократный въезд в республику. Также распоряжением предусматриваются отдельные преференции для организаторов и участников фестиваля.