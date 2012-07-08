«Славянский Базар»: какой отель выбирают звезды?

Новости Беларуси. Фестивальный Витебск примет 150 тысяч гостей и участников.

Номера в этом отеле на фестивальные дни туристы пытались забронировать за полгода. Но на следующей неделе здесь будут жить исключительно звездные постояльцы. Из всех витебских гостиниц артист всегда выбирает только эту – на пешеходной улочке в старом центре с ретро стилем, репродукциями Шагала и домашним уютом.

Виктория Шиёнок, администратор отеля:

Мы находимся в номере люкс. Это гостиная оформлена ярко, красочно. Пройдемте в спальню. Это светлая комната для отдыха. В этом году во время Славянского базара здесь будет жить Борис Моисеев.

Триумфаторы «Евровидения-2012» «Бурановские бабушки» пробудут в Витебске 2 дня. Остановятся в гостинице поближе к Амфитеатру в таких двухместных номерах. Выступят на церемонии открытия, устроив «вечеринку для всех». В гости к нам удмуртские бабушки тоже приедут со своей печкой. Беларусь они посетят впервые. Потому звездные пенсионерки будут наверстывать упущенное и пробовать белорусскую кухню. Благо - в меню гостиничного кафе национальных блюд немало.

Татьяна Иванова, администратор кафе гостиницы:

В основном пользуются спросом драники: с мясом, с колбаской. К этому относятся все спокойно. Драниками фигуру не боятся испортить.

По средствам передвижения звезды в своих райдерах единодушны - черный автомобиль представительского класса. Эти модели большая часть фестивального автопарка. Белые джипы предпочитают такие молодые поп-идолы, как Сергей Лазарев или Александр Рыбак.

Максим Михин, руководитель транспортной службы Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Бурановским бабушкам дадим комфортабельный автобус. В райдере они не требовательные.

Звездопад, который видно даже днем, начнется в Витебске уже 9 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.