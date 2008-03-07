Прямой эфир

Сладкую жизнь на праздники обещают белорусские кондитеры

07 марта 2008 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К примеру, на столичных хлебозаводах кондитерские цехи работают в три смены, а выпуск тортов и пирожных увеличен более чем вдвое.За последние три месяца хлебозаводы Минска полностью поменяли ассортимент и дизайн сладостей. Оформление стало более современным, а при изготовлении чаще используются новые ингредиенты: свежие и консервированные фрукты, творожные, йогуртовые кремы и - на основе растительных сливок. Необычным украшением стали обжаренные в сахаре макароны и физалис. К слову, у каждого столичного хлебозавода есть свои эксклюзивные новинки. Так что в праздник милых дам будет чем удивить.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 марта 2008 09:13

Праздничные мероприятия, посвященные Дню женщин, проходят в республике

07 марта 2008 09:12

"Милым женщинам - зеленый свет!"

07 марта 2008 09:10

В женский день погода будет капризной и неустойчивой