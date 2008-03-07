Сладкую жизнь на праздники обещают белорусские кондитеры

К примеру, на столичных хлебозаводах кондитерские цехи работают в три смены, а выпуск тортов и пирожных увеличен более чем вдвое.За последние три месяца хлебозаводы Минска полностью поменяли ассортимент и дизайн сладостей. Оформление стало более современным, а при изготовлении чаще используются новые ингредиенты: свежие и консервированные фрукты, творожные, йогуртовые кремы и - на основе растительных сливок. Необычным украшением стали обжаренные в сахаре макароны и физалис. К слову, у каждого столичного хлебозавода есть свои эксклюзивные новинки. Так что в праздник милых дам будет чем удивить.