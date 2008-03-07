Праздничные мероприятия, посвященные Дню женщин, проходят в республике

Активных, успешных, трудолюбивых чествуют в коллективах, особое уважение и почет - многодетным матерям. К слову, женщины в Беларуси - не просто прекрасная, но и большая половина населения. На тысячу мужчин в республике приходится 1143 женщины. Белоруски не только заботятся о своих детях и семьях, они достойно представляют себя во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни страны, а, значит, определяют и будущее республики. Так, в структуре госуправления дамы составляют около 60%, в министерствах и ведомствах - более половины, в парламенте - почти треть. Благодаря стойкости духа, женщины дольше живут и знают, что такое настоящее счастье.