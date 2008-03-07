"Милым женщинам - зеленый свет!"

Акция под таким девизом пройдет сегодня в Минске в районе Октябрьской площади. В преддверии праздника 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции уделяют повышенное внимание именно женщинам-водителям. Автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола, инспекторы целенаправленно останавливают. Но не для того, чтобы наказывать за нарушения правил дорожного движения, а чтобы поздравить с праздником, пожелать хорошего настроения, зеленого света на дороге и в жизни.



Все авто-леди получили сегодня из рук инспекторов ДПС цветы и подарки. К тому же, за негрубые нарушения сотрудники ГАИ обещали дам не наказывать.