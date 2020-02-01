Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы»

Александр Ободов, директор тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой»:

Мы находимся при старте «Алеси» на перегоне, который для нас, наверное, будет несколько нов, потому что на этом перегоне будет участок очень обводнённых грунтов. Это река Лошица. Забой машины будет идти полностью в воде. Поэтому, наверное, здесь будут приниматься, выполняться какие-то мероприятия по отводу воды, чтобы минимизировать сложности при проходке. Даже несмотря на то, что машина механизированная, в воде идти будет тоже непросто. Машина позволяет работать безопасно, потому как забой закрыт протером, непосредственного контакта у рабочих нет. И плюс ко всему – производительность машины: если немеханизированный щит мог проходить 3 метра в сутки, то эта машина проходит сейчас на данный момент 12 метров в сутки.