Скульптуры из лепестков кукурузы создают в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве из лепестков кукурузы создают скульптуры. На необычный эксперимент пошли в эколого-биологическом центре. Так детям прививают бережное отношение к природе. Ребята делают животных в натуральную величину.

В импровизированном выставочном зале центра уже соседствуют медведь, кот, белка, павлин и другие животные. А зубр из лепестков кукурузы отправился на постоянное место жительства в Беловежскую пущу.

Съедобную часть кукурузы отдают на корм кроликам и морским свинкам из живого уголка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остальное идет на скульптуры. Работа, кстати, трудоемкая. На создание одной фигуры уходят недели коллективного творчества.

Арина Малахова, воспитанник Эколого-биологического центра детей и молодежи Могилева:

Мне очень нравиться работать своими руками с кукурузой. Это очень гибкий материал.

Илья Хруцкий, воспитанник Эколого-биологического центра детей и молодежи Могилева

На создание медведя у нас уходил месяц, иногда три недели. Но работа эта очень интересная.