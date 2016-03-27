Скульптор Сергей Бондаренко – о детстве, любви к лошадям, историческом наследии и вдохновении

Коренной минчанин, ученик Заира Азгура, талантливый скульптор, изобретатель, участник городского проекта «Это я» Сергей Бондаренко. Его композиции уже стали символами города, узнаваемыми и любимыми.

Творческие способности проявились еще в совсем юном возрасте. Лето в деревне мальчик проводил с пользой не только для здоровья, но и для души: забирался поближе к лошадям, в конюшни и лепил первые скульптуры из пластилина. С любопытством рассматривал в бескрайних полях насекомых и обожал программу «В мире животных».

Любовь к анималистике спустя время вылилась в главное дело жизни – скульптуру. Сегодня в мастерской Бондаренко галерея лошадей и всадников, знаменитостей из мира конного спорта.

Сергей Бондаренко, скульптор, член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Я родился, это назывался район автозавода, там было трамвайное кольцо, его сейчас нет, и музыкальная школа есть. Это были дома, которые строили немцы в конце войны, двухэтажные симпатичные домики со скрипучими полами, лестницами. Помню, там изумительной красоты был маленький парк. Рано начал ходить в дом пионеров, школу-интернат по музыке и изобразительному искусству. Мне очень нравятся послевоенные места. Осмоловка, наверное, потому что там те же дома. Нравится район, похожий на Тракторном заводе. Есть своеобразие.

Стела «Триумф» возле «Минск-арены» с аллеей спортивной славы и скульптура «Беларусь гостеприимная» возле Дворца Независимости. Для родного города у Сергея Бондаренко всегда есть отличные идеи. Он творит в старинной технике литья по восковой модели. От эскиза, проработки деталей в пластилине, создания шаблона из воска к отливке скульптуры в бронзе.

Сложнейшая авторская работа – соединение искусства и инженерных навыков. Его скульптуры живые, до них хочется дотронуться и рассматривать бесконечно.

Сергей Бондаренко, скульптор, член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Делается форма из воска и по ней делается форма для литья, специальные смеси из песка, смол, которые застывают. Эта технология достаточно древняя. В принципе, ничего нового, кроме каких-то новых материалов, привнести нельзя. Механизировать работу нельзя, потому что она в одном экземпляре. Все ручной труд.

Иппологический жанр любимый. Красота, грация, благородство этих животных вдохновляет. От знания анатомии до изучения особенностей движения и пластики. Всех лошадей Сергей Бондаренко лепит с натуры и за годы работы стал знатоком в мире конного спорта, посетил много международных выставок и шоу. Рассказывать о своих любимцах Бондаренко готов часами. В 1995 году в Миннесоте на чемпионате арабской породы ему разрешили выбрать модель для скульптуры. Взор пал на молодого Легаси оф Голд, который вскоре стал чемпионом США.

Сергей Бондаренко, скульптор, член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Это очень известная кобыла Ратина и наездник Пит эй Маркет. 2-3 года подряд была в рейтинге № 1 – спортивные лошади по конкуру, по прыжкам. Спортсменка Потураева и лошадь – неоднократные победители российских чемпионатов. Здесь уникальная большая лошадь – метр 90 в холке и около тонны весом. На тот момент она была самая большая в мире спорта. Есть лошадь – олимпийский чемпион Олимпиады в Москве 1980 года с неблагозвучным именем Гепатит.

В 2010 году после реконструкции цирка лошадь Бондаренко вышла на главный проспект города. Эмблема с гимнасткой обрела изящную монументальную форму. Интересно, что лошадь мастер вылепил практически в натуральную величину.

Изначально скульптуру с наездницей планировали разместить на арке ближе к перекрестку с улицей Янки Купалы. Но чтобы не повредить коммуникации метро, пришлось переместить ее подальше, а на это место поставили менее объемную пирамиду из животных.

Здесь также изначально задумка была другая: слон боится мыши и на глазах уменьшается, а мышь становится огромной. Между ними – кот. Но для артистов цирка мышь – плохая примета, оттого на смену ей пришла очаровательная черепаха. Все образы атмосферные – напоминают старое доброе шапито со вкусом сладкой ваты из беззаботного детства.

Сергей Бондаренко, скульптор, член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Есть общие амплуа: белый клону, рыжий клоун. Рыжий более колкий, второй добрячок. Свинка добрая. Я хотел бы, чтобы этот зоопарк был представлен в большем количестве, но не всегда хватает времени. Еще есть очень много существ в природе, которые хотелось бы воплотить в скульптуре. Сейчас впал в детство, буду серию жуков делать.

Сергей Бондаренко – первый в Беларуси, кто начал создавать композиции из пластика. Новая серия жуков – не исключение. Уникальное построение и разнообразные оттенки. Насекомые очень скульптурные по форме, они просто захватили воображение художника, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей – перфекционист во всем, и перед каждой работой досконально изучает материал. Ни дня без лепки. Иначе, шутит, начинается «дерматит рук».

От галереи с фантастическими и реальными животными к исторической теме. Город мертв без памяти. Скульптор уверен: нам не хватает исторических образов, скульптур общественных деятелей, которые создавали летопись края. Вспомните: в советское время монументальной пропаганде отводили важное место, в Минске сохранилось немало достойных памятников.

В Витебске на Ратушной площади поставили скульптуру князя Ольгерда на коне, созданную Сергеем Бондаренко. Прославлять наших героев – исторических и мифологических – стоит и в Минске.

Сергей Бондаренко, скульптор, член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

У меня один из проектов есть, который мне интересен. Одна из версий, что Минск произошел от такого героя Менеска, мельника. У меня есть проект по Менеску. Пока в Минске конного памятника с героем каким-то, который достоин быть воплощен, нет.

Сегодня скульптуры Сергея Бондаренко находятся во многих музеях, в частных коллекциях в США, странах Европы, Ближнего и Дальнего Востока. Он стал почетным членом Китайской академии художеств. Жизнь столицы благодаря таким талантливым и харизматичным минчанам, безусловно, будет яркой и удивительной.