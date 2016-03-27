Какие изменения ждут общественный транспорт Минска в связи с наступлением весны

Готовим улицы к весне. В Минске стартовал месячник по благоустройству. До 15 апреля в столице планируют отремонтировать более 11 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. За это время наведут порядок и на тротуарах города. Наносить и восстанавливать разметку на дорогах начнут с наступлением теплой погоды. Для этого уже проведены все подготовительные работы.

Большое внимание традиционно уделяют эстетическим качествам светофоров, дорожных знаков, указателей и ограждений. Сейчас ведутся работы по их очистке и подготовке к покраске. Также в Минске продолжат замену ламповых светофоров на светодиодные.

Весенние изменения затронут и общественный транспорт. Приятная новость – для жителей микрорайона Лебяжий.

Андрей Илларионов, заместитель директора - начальник управления пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Мингорисполкома:

Мы планируем с 1 апреля не отменять работу автобусного маршрута № 73, который сейчас курсирует до микрорайона Лебяжий, и оставить его на постоянной основе с целью обеспечения потребностей жителей микрорайона Лебяжий в пассажирских перевозках.

Напомним, что в качестве эксперимента трасса автобусного маршрута № 73 была продлена по улицам Тимирязева, Мястровской, Княгининской, Камайской, Ратомской, и в обратном направлении – по улицам Ратомской, Мястровской, Тимирязева.

Трассу следования автобусного маршрута № 901 ждут возможные изменения.

Андрей Илларионов, заместитель директора - начальник управления пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Мингорисполкома:

Планируем в ближайшее время изменить трассу следования 901-го автобусного маршрута с целью учения спроса населения. По причине ряда обращений граждан мы приняли такое решение. Проведем изучение и примем окончательное решение о схеме движения этого маршрута.

С 31 марта на автобусном маршруте № 901 отменят остановку «Змитрока Бядули» в направлении железнодорожного вокзала. При движении со стороны Комаровского рынка в направлении вокзала автобусы будут следовать через улицы Козлова, Платонова, Чапаева, Первомайской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Берестянская» и «Платонова».

Изучать пассажиропоток будут и на пригородных маршрутах.

С 1 апреля вносятся изменения в работу автобусных маршрутов № 236 «Диспетчерская станция «Славинского» – садовое товарищество «Ветеран», № 301 «Диспетчерская станция «Карастояновой» – Вышково», № 328 «Диспетчерская станция «Карастояновой» – Головачи».

Подробнее ознакомиться со схемами проезда на измененных маршрутах можно на сайте государственного учреждения «Столичный транспорт и связь».

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Мингорисполкома:

Традиционно планируется в апреле первый этап, второй – в мае, открытие сезонных маршрутов и обеспечение перевозок пассажиров в садовые товарищества. Кроме этого сейчас по Минскому району и по городу немного пересматривается маршрутная сеть. И тут общая концепция такая: если где-то ходит автобус пустой, то такой автобус, скорее всего, долго ходить не будет. Если же где-то люди постоянно ездят на работу, автобус ездит с нормальным наполнением, хотя бы заняты сидячие места, то рейсы, конечно, будут сохраняться. Максимум что их может ожидать, это небольшие корректировки расписания, плюс-минус пара минут. В то же время отдельные рейсы могут быть заменены на маленькие автобусные маршрутные такси. Там, где будет на это спрос.

Изменения в работе ждут и столичную подземку. С 1 апреля поезда метро в межпиковые периоды будут ходить реже. В среднем время ожидания увеличится на 30 секунд, в выходные дни – до минуты. В часы пик интервалы движения поездов останутся неизменными – две минуты.

Анализ пассажиропотока, корректировка интервала движения, сокращение нерентабельных маршрутов. Эти меры позволят провести оптимизацию маршрутной сети и снизить себестоимость поездок.

А пока контролировать существующие тарифы как и прежде будут столичные ревизоры. С апреля им в помощь выдадут видеорегистраторы. Такое нововведение позволит решить спорные вопросы между контролером и пассажирами, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.