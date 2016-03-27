Пенсионный возраст в Польше: почему наши соседи его повышают и как живут на пенсии

Новости Польши. Происходящие изменения приближают Беларусь к европейским нормам пенсионного возраста. Хотя, конечно, есть отличия. Вот, например, в такой социально ориентированной стране как Швеция что мужчины, что женщины могут уходить на отдых только с 65. В Германии в 2006 году повысили пенсионный возраст с 65 до 67 лет, когда выяснилось, что увеличилась продолжительность жизни немцев. Тенденция такова: пенсионеров становится больше. Везде. Болезнь развитых стран – низкая рождаемость.

Беларусь и Польша – страны с общей границей протяженностью почти 400 километров, общей историей, которая складывалась веками. А сегодня еще и с общими проблемами. Экономическую турбулентность каждая страна ощущает по своему, пытается отыскать свои финансовые инструменты, но механизмы зачастую схожи. Таковы уж законы финансовых реалий. Но, главное, людей по обе стороны границы волнуют схожие вопросы. Вот деревушка Подляского воеводства. В этих местах, кстати, живут в основном этнические белорусы.

Пан Дорофей со своей семьей создал музей. Этим и живет. Экспонаты, хозяйство, культурные связи. В возрасте почти 60 лет о пенсии не задумывается. Говорит: человек, когда занят делом, обретает вторую молодость.

Дорофей Реник, директор частного народного музея (Польша):

Цеця мая (ёй сёлета спаўняецца 70 гадоў) галоўны бухгалтар у вялікім камунальным прадпрыемстве ў Бельску.

7-й или даже 8-й десяток – это не повод останавливаться. Доказательств в жизни хватает. Вот, например, знакомый поляк, которому далеко за 80.

Дорофей Реник, директор частного народного музея (Польша):

Звоніт мне нядаўна і кажа, што перакладае серыю кніг расійскіх на польскую мову, яны пра маладзёжны камп’ютэрны слэнг. Ён кажа, што цяжкавата, але спраўляецца.

Впрочем, разные профессии, разные условия труда и, конечно, же разный возраст. Отсюда и разные мнения, когда и кому уходить на пенсию. Пенсионный возраст в Польше сегодня обсуждают не меньше чем, в Беларуси.

Менять пенсионную систему полякам не привыкать. Еще в 1999 году здесь отошли от привычной для Беларуси возрастной планки. Выбрали экономически обоснованный вариант: 60 лет – для женщин, 65 – для мужчин. Причины те же, с которыми сегодня столкнусь белорусы.

Анатолиуш Копчук, доктор экономических наук:

Чтобы дать пенсию выше, надо, чтобы кто-то заработал на эту пенсию. Через 20 лет у нас будет работающих пенсионеров наполовину меньше, чем сейчас. Это прежде всего демография, но детей все меньше и меньше, молодые люди занимаются своими делами по работе, на семью не хватает времени.

У наших соседей есть и еще одно усугубляющее проблему обстоятельство. Молодежь из Польши устремилась в другие европейские страны. Так что вопрос «быть пенсионной реформе или нет» стал риторическим – выбора, по сути, не было.

Но на этом поляки не остановились. Жизнь в Евросоюзе диктует свою моду, и вот уже наши соседи промеряют новый фасон пенсионной системы. На заслуженный отдых – в 67 лет. И мужчины, и женщины.

Каждые четыре месяца, начиная с 2012 года, пенсионный возраст в Польше увеличивается на месяц. Дело в том, что, по подсчетам, через полтора десятка лет пенсионеров в стране станет на миллион больше, и тогда денег на пенсии просто напросто не хватит.

Пенсионный возраст – как один из главных аргументов в предвыборной программе. Анджей Дуда пообещал полякам вернуть прежний вариант: 60 лет – для женщин, 65 – для мужчин. Правда политики и экономисты честно предупредили: финансовые реалии против возрастного понижения. А значит придется уменьшить не только возрастную планку, но и сами пенсии. Мужчинам – на 15%, женщинам – на все 40%.

А это, разумеется, скажется на уровне жизни. Хотя многие поляки и сегодня не решаются жить на одну пенсию, продолжают работать.

Анатолиуш Копчук, доктор экономических наук:

Здесь очень большая проблема. Кто-то обещал, а если обещал, то надо сделать. А как это сделать? Выше налоги и так далее. Откуда взять эти деньги?

Пан Антони – экономист. До пенсии ему несколько лет, хотя по белорусским меркам даже с учетом нашего повышения пенсионного возраста уже ушел бы на заслуженный отдых.

Антони Роман, преподаватель, экономист (Польша):

Теперь такие экономические ситуации, что пенсионеры тоже работают. Я не знаю, как сейчас в Беларуси, но у нас пенсионеры очень работают, это рабочий народ. Теперь уже другое оборудование, я знаю, что черный ящик появился, компьютер.

Конкурировать с молодыми специалистами за рабочие места действительно бывает непросто. Этот вопрос поляков волнует так же, как и белорусов.

Иоланта Волагевич, руководитель Академии «50+» (Польша):

На современных предприятиях высокотехнологичное оборудование. Оно требует определенных навыков, и, конечно, есть такая проблема: на эти места претендуют молодые специалисты, а как же быть людям пенсионного возраста.

Впрочем, многие специалисты здесь уверены: проблема решится сама собой. Трудоспособных людей становиться меньше, а значит рабочие места каждый год будут освобождаться. И каждый сможет найти работу по возможностям.

Пани Иоланта на пенсии уже 8 лет. Сейчас она возглавляет так называемую академию «50+», в которой люди предпенсионного и пенсионного возрастов ищут способы оставаться активными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иоланта Волагевич, руководитель Академии «50+» (Польша):

У нас есть театральные группы, танцевальный ансамбль, пилатес, курсы иностранного языка. Пенсионеры занимаются бесплатно или с частичной оплатой.