Скорректирован бюджет Минска на 2020 год. Куда направят средства

Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2020 год скорректирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение о перераспределении средств было принято на 18-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов.

Так, дополнительное финансирование в том числе направят на приобретение лекарственных средств и оборудования для лабораторной диагностики, на ремонт учреждений здравоохранения и приобретение электробусов и вагонов третьей ветки метро.