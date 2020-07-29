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Скорректирован бюджет Минска на 2020 год. Куда направят средства

29 июля 2020 14:57
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Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2020 год скорректирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение о перераспределении средств было принято на 18-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов.

Скорректирован бюджет Минска на 2020 год. Куда направят средства-1

Так, дополнительное финансирование в том числе направят на приобретение лекарственных средств и оборудования для лабораторной диагностики, на ремонт учреждений здравоохранения и приобретение электробусов и вагонов третьей ветки метро.

Скорректирован бюджет Минска на 2020 год. Куда направят средства-4

При этом объем бюджета останется без изменений и составит почти 5 миллиардов 300 миллионов рублей.

# Бюджет Минска # общество # Фотофакт

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