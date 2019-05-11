«15 лет хожу по друзьям моюсь, потому что в такой антисанитарии это нереально». Как минчане живут с протекающей крышей

Льёт, как из ведра! Дыра в крыше дома по улице Красина превратила жизнь этой семьи в заплыв на открытой воде. Повышенная влажность стала идеальной средой для плесени на стенах. Жить и находиться в этой ванной, уверяет героиня, опасно для жизни. Каждая упавшая с потолка капля переполняет чашу терпения хозяев квартиры до критической отметки. Галина Резонтова:

И вот 15 лет я хожу по друзьям, по знакомым – моюсь, потому что в такой антисанитарии это просто нереально. У меня тяжелобольная мать, умирающая и вот мы хотели сыном перенести её в ванну, помыть. 1,5 года назад я забрала её из реанимации, и это, конечно, нереально. Я думала, они хотя бы хоть что-то сделают.

Галина уверяет: крыша протекает столько, сколько она себя помнит. Многочисленные комиссии установили – кровлю нужно заменить. ЖЭС тотчас сделал ремонт. Спасти положение, правда, это не помогло. Через неделю после долгожданной замены, с приходом дождей семья снова проснулась в аквариуме. Галина Резонтова:

У нас была крыша прямая, теперь они решили сделать скатную и сделали её не внахлёст, как положено, а они сделали её встык. Между стыками два пальца толщиной, гуляет ветер. Так как там все гигроскопично, видимо, там вода накопилась, но вот оно течёт: есть дождь, нет дождя. Буквально недели три назад тут текло, как из-под крана.

Дому, где живет Галина, недавно справили полувековой юбилей. Почему тут никак не сделают полноценный капремонт – загадка, над которой бьются промокающие жильцы. Они не раз обращались в администрацию района с этим вопросом – но там лишь разводят руками. Галина Резонтова:

Нет козырька в вентшахте. Я разговаривала с главным инженером, он мне заявил: «Но это же не над вашей квартирой козырёк, вам-то какое дело». Я не исключаю ситуацию, что за счёт этого козырька вода попадает ко мне за счёт гигроскопичности, возможно.

Галина сделала очередную попытку решить вопрос и оставила заявку в службу 115. Спустя 7 месяцев женщине пошли навстречу – и наконец-то заменили дырявую трубу. Спустя несколько недель проблема вернулась – теперь вода с крыши просто хлещет струей. Галина Резонтова:

Обращалась в МЖКХ к куратору Заводского района, она обещала мне позвонить и целый месяц я жду, и никаких звонков. Я вынуждена была обратиться к начальнику производственного отдела МЖКХ, она обещала создать комиссию с кровельщиками, до сих пор ничего нет.

Отчаявшись решить проблему с коммунальщиками, женщина позвонила на «горячую» линию СТВ. Чтобы узнать, почему крыша и по сей день напоминает дуршлаг, съёмочная группа направляется в ЖЭУ. Лилия Ермолаева, директор КУП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:

Кровля находится в технически исправном состоянии, в 2018 году были сделаны оголовки, были сделаны отливы примыкания. Я считаю, что залития нету, да, следы залития есть, но это старые.

Галина Резонтова:

Это вот техэтаж, вот оно всё мокрое, вот здесь вот, а внизу моя квартира.

У директора своя версия происходящего в квартире на Красина – хозяйка на порог не пускает специалистов. А рядовой сантехник и мастер не устраивают женщину, она согласна доверить проблемную крышу только спецкомиссии. Лилия Ермолаева:

Мы сегодня даже разговаривали: «Во сколько вы будете дома? Сегодня, завтра, послезавтра?». Она сказала: «Я вас в квартиру не пущу». Мы сегодня были на крыше, мы сегодня были на техэтаже, если выйти на чердак, если есть трещины, микротрещины, они видны. Вот даже сегодня кровельщик был в комиссии, я лично сама была на крыше. Галина Резонтова:

Сегодня мне позвонил диспетчер и сказал, что пришёл Володя-сантехник и какой-то инженер из ЖРЭО Заводского района. Они пришли без телефонного звонка, без уведомления, как к себе домой.

Про непрекращающийся потоп в квартиры Галины наслышаны сотрудники всех коммунальных служб района. Как вода попадает в квартиру – по-прежнему загадка, над которой они бьются без результатов. Павел Паплевко, инженер КУП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:

Сейчас вот было последнее обращение, дождей не было, опять говорит, что течёт, мы обследовали, там, вообще, ничего течь не может. Только если сами жильцы могут смочить там себе. Сегодня проверяли: вёдрами обливали и примыкания, и шахту заливали, на техэтаже ничего не видно.