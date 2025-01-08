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Сколько зарабатывают молодые инженеры? Спросили у заместителя генерального директора ВКМ Holding

08 января 2025 17:27
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Как предприятия встречают молодых специалистов? Им же и выплаты, и социалка, и жилье.

Сколько зарабатывают молодые инженеры? Спросили у заместителя генерального директора ВКМ Holding-2

Олег Быцко, заместитель генерального директора ВКМ Holding:
Конечно, молодых специалистов мы встречаем с теми всеми благами, которые положены в нашем государстве. На нашем предприятии созданы очень хорошие условия для развития. В первую очередь, потому что сегодня электротранспорт в тренде, его дальнейшее развитие видно на несколько десятилетий вперед. Весь мир в этом направлении движется, а мы как предприятие разрабатываем практически весь комплекс того, что входит в электротранспорт, начиная от дизайна кузова, его начинку, электрооборудование, электронную начинку, программное обеспечение…

Григорий Азаренок:
Сколько у вас получает молодой инженер?

Олег Быцко:
Порядка 1 500 рублей, это старт. Если человек в течение 2-3 месяцев хорошо себя зарекомендовал, развивается, стремится участвовать в общественной деятельности предприятия, он сразу может стать ведущим специалистом и зарабатывать в 2-3 раза больше. 

Подробности в видео.

# Молодые специалисты # Предприятия Беларуси # Григорий Азаренок

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