Сколько зарабатывают молодые инженеры? Спросили у заместителя генерального директора ВКМ Holding

Григорий Азаренок, политический обозреватель: Как предприятия встречают молодых специалистов? Им же и выплаты, и социалка, и жилье.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Олег Быцко, заместитель генерального директора ВКМ Holding:

Конечно, молодых специалистов мы встречаем с теми всеми благами, которые положены в нашем государстве. На нашем предприятии созданы очень хорошие условия для развития. В первую очередь, потому что сегодня электротранспорт в тренде, его дальнейшее развитие видно на несколько десятилетий вперед. Весь мир в этом направлении движется, а мы как предприятие разрабатываем практически весь комплекс того, что входит в электротранспорт, начиная от дизайна кузова, его начинку, электрооборудование, электронную начинку, программное обеспечение…

Григорий Азаренок:

Сколько у вас получает молодой инженер?

Олег Быцко:

Порядка 1 500 рублей, это старт. Если человек в течение 2-3 месяцев хорошо себя зарекомендовал, развивается, стремится участвовать в общественной деятельности предприятия, он сразу может стать ведущим специалистом и зарабатывать в 2-3 раза больше.