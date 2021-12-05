Сколько лет можно получить за «сливы» и как узнать, кто использует информацию о вас? Рассказывает Андрей Гаев

Новости Беларуси. Кто владеет информацией, тот владеет миром или как минимум вашими деньгами. Как защитить себя от мошенников в Сети, почему нельзя фотографировать кого попало и какое наказание можно понести за «слив» персональных данных? Обсудим эти и другие вопросы в студии программы «Неделя» на СТВ с Андреем Гаевым, директором Национального центра защиты персональных данных.

Что входит в понятие «персональные данные»? Ольга Коршун, СТВ:

Начну с такого, кажется, элементарного вопроса – что входит в понятие «персональные данные»? Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Привычного определения, ограничивающего это понятие чем-то конкретным, в мире не существует. Фамилия, имя, отчество – если рассматривать это как совершенно абстрактную категорию, то это тоже не персональные данные. Но, как правило, когда мы говорим о фамилии, имени, отчестве, то мы привязываемся к чему-то или кому-то конкретному. Или в связи с какими-то обстоятельствами. Поэтому определение в национальном законодательстве соответствует Европейской конвенции и говорит о том, что персональными данными является любая информация, которая относится к идентифицированному физическому лицу или к лицу, которое может быть идентифицировано. Ольга Коршун:

А те данные, которые мы оставляем в интернете, то есть те сайты, которые мы посещаем, товары, которые мы смотрим, – это принадлежит к категории «персональные данные»?

Андрей Гаев:

Совершенно верно. Если информация позволяет соотнести тот или иной интерес с конкретным человеком, то это относится к персональным данным. И мы замечаем, что персональные данные зачастую продаются, передаются от одной компании к другой. Поэтому одной из причин, предпосылок принятия нашего национального закона как раз и было то, чтобы вернуть людям возможность влиять на то, что принадлежит каждому из нас. Какое наказание в Беларуси грозит за «слив» персональных данных? Ольга Коршун:

Во Франции и Германии даже прохожего без его разрешения нельзя сфотографировать. Если ты это сделаешь, то вплоть до уголовной ответственности за такое деяние. Какое наказание в Беларуси ты можешь получить за то, что персональные данные используешь не по назначению? Андрей Гаев:

Ответственность предусмотрена и в уголовно-правовом направлении, и административная ответственность. Например, за незаконное распространение персональных данных административная ответственность состоит в штрафе до 200 базовых величин. Уголовная ответственность, если умышленным образом распространены персональные данные в отношении лица, осуществлявшего профессиональную деятельность, и это повлекло грубое нарушение прав, законных интересов, – вплоть до лишения свободы до 5 лет.

Ольга Коршун:

Все равно утечки у нас происходят, не без этого. Это во всем мире происходит – утечки, которые стоят миллионы, миллиарды долларов и евро. Так вот у нас такие преступления совершаются? Как часто? Андрей Гаев:

Несомненно, они совершаются. Поэтому и законодатель предусмотрел соответствующую ответственность. И на каждый факт реагирование производится уполномоченными структурами. Это будет делать и центр. Центр наделен компетенциями по контролю за соблюдением законодательства о персональных данных, и будут проводиться как плановые, так и внеплановые проверки. Ольга Коршун:

То есть вы нежданно нагрянете в какую-то компанию, будете проверять?

Андрей Гаев:

Полномочия такие даны. Мы сможем осуществлять проверки планового характера. Для этого ежегодно до конца года будет формироваться план проверок. Есть возможность также, не выходя к субъекту, который собирает, иным образом обрабатывает персональные данные, так называемым камеральным порядком, то есть с рабочего места специалиста Национального центра защиты персональных данных, например, через просмотр информации, содержащейся на сайте оператора, выявлять нарушения закона о защите персональных данных, иных нормативных правовых актов, работающих, регулирующих отношения в этой сфере, и выдавать по результатам таких проверок рекомендации. Может ли любой гражданин узнать, как используется информация о нем? Ольга Коршун:

Любой человек, обычный гражданин, не организация, может обратиться к вам, в центр, и узнать, как используется информация о нем? Андрей Гаев:

Раз в год человеку предоставлено право запросить информацию об обработке его персональных данных в интересах третьих лиц. То есть кто, когда запрашивал информацию из иных организаций о нем самом. И если возникает некий инцидент, проблема во взаимодействии между гражданином, обладателем персональных данных, и конкретным оператором, то человек может подать жалобу к нам, в Национальный центр защиты персональных данных.