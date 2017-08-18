Скидки от 30% и до 50%: 19 августа возле Дворца спорта пройдет школьная ярмарка

Выбрать можно будет все – от ручки и карандаша до делового костюма и спортивной формы. Порадует и цена.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Торговыми производителями предусмотрены скидки на отдельные виды и группы товаров от 30 % и до 50 %. В целом работа ярмарки будет построена так, что она одной ярмарочной площадке можно будет полностью собрать ребенка к новому учебному году.