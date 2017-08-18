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Скидки от 30% и до 50%: 19 августа возле Дворца спорта пройдет школьная ярмарка

18 августа 2017 19:14
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Новости Беларуси. 19 августа на площадке возле Дворца спорта пройдет большая школьная ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ней примут участие более 80 различных торговых организаций.

Выбрать можно будет все – от ручки и карандаша до делового костюма и спортивной формы. Порадует и цена.

Скидки от 30% и до 50%: 19 августа возле Дворца спорта пройдет школьная ярмарка-1

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Торговыми производителями предусмотрены скидки на отдельные виды и группы товаров от 30 % и до 50 %. В целом работа ярмарки будет построена так, что она одной ярмарочной площадке можно будет полностью собрать ребенка к новому учебному году.

Ярмарка стартует в 10:00 и продлиться до самого вечера.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске # Яна Гурская

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