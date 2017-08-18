Скидки от 30% и до 50%: 19 августа возле Дворца спорта пройдет школьная ярмарка

Новости Беларуси. 19 августа на площадке возле Дворца спорта пройдет большая школьная ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ней примут участие более 80 различных торговых организаций.
Выбрать можно будет все – от ручки и карандаша до делового костюма и спортивной формы. Порадует и цена.
Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Торговыми производителями предусмотрены скидки на отдельные виды и группы товаров от 30 % и до 50 %. В целом работа ярмарки будет построена так, что она одной ярмарочной площадке можно будет полностью собрать ребенка к новому учебному году.
Ярмарка стартует в 10:00 и продлиться до самого вечера.