«Сказки большого леса». Рассказываем о книжной новинке, которая точно понравится любому ребёнку

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике книжный гид.
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике книжный гид.
Валерий Кастрючин, автор книг:
«Сказки большого леса». К этой книге я давно шел. Три раздела: сказки о птицах, о зверях и повесть про зубренка Боню, про его семью, как он рос в Налибокской пуще. Эта книга очень богато иллюстрирована, в ней очень много рисунков, хороших, необычных оригинальных. Художник этой книги – Елена Алексеевна Карпович, с ней мы очень давно работаем, десяток книг уже выпустили. Чем интересна эта книга? Тем, что она анималистическая. В основе каждой сказочной истории есть какой-то биологический факт или факты. Но это ни энциклопедия, ни определитель птиц и зверей. Получается, что я выступаю в роли переводчика с языка птиц и зверей.
Здесь очень много об особенностях животных узнаем мы, их поведении, местах обитания. Даже что они купают, пьют и так далее. Это можно почитать только в научной литературе, но когда через сказку передается, получается, что ребенок получает какие-то энциклопедические знания. Я пишу эти сказки не только, чтобы было такое приятное чтиво, прежде всего я пишу, чтобы ребята сами заинтересовались миром животных. Чтобы они полюбили его, даже в городской среде можно как-то общаться с животными. Но чаще лучше выезжать с родителями, с бабушками, дедушками на природу. И уже самому слушать эти птичьи разговоры и понимать их. Читайте, ребята, книги. Потому что это как у птицы крылья, если хотите научиться летать, читайте побольше книг. Желаю вам приятного чтения.