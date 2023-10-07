«Сказки большого леса». Рассказываем о книжной новинке, которая точно понравится любому ребёнку

Вера Позняк, корреспондент:

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Валерий Кастрючин, автор книг:

«Сказки большого леса». К этой книге я давно шел. Три раздела: сказки о птицах, о зверях и повесть про зубренка Боню, про его семью, как он рос в Налибокской пуще. Эта книга очень богато иллюстрирована, в ней очень много рисунков, хороших, необычных оригинальных. Художник этой книги – Елена Алексеевна Карпович, с ней мы очень давно работаем, десяток книг уже выпустили. Чем интересна эта книга? Тем, что она анималистическая. В основе каждой сказочной истории есть какой-то биологический факт или факты. Но это ни энциклопедия, ни определитель птиц и зверей. Получается, что я выступаю в роли переводчика с языка птиц и зверей.