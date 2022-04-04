Сказать, что проблему надо решать. В Беларуси стартовала акция по предупреждению домашнего насилия

Новости Беларуси. В центре внимания – домашнее насилие. В Беларуси выросло общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений на треть: с 15 до 22, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждое четвертое убийство или телесное повреждение совершают совместно проживающие. Чаще всего виновники преступлений – безработные или ведущие асоциальный образ жизни. Привлечь к этой проблеме поможет республиканская акция «Дом без насилия». По всей стране она стартовала 4 апреля.

Сергей Красуцкий, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

Акция – это все-таки какое-то разовое мероприятие. Больше ее смысл – сказать о проблеме и сказать о том, что ее надо решать, и вовлечь как можно большее количество и заинтересованных субъектов, и граждан для решения этой проблемы. А в принципе, это ежедневная работа наших сотрудников, когда мы реагируем на правонарушения, на преступления, когда мы ведем работу с теми, кто совершает данное деяние.

Жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, и нередко над ними домашние тираны издеваются годами. Жертвы домашнего насилия получают не только телесные, но и психологические травмы, последствия которых практически неизлечимы.

Мария Калмыкова, ведущий психолог Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Люди, которые получают психологическую травму вследствие насилия, будь то взрослый человек, будь то ребенок, который растет в семье, в которой происходит насилие и он его наблюдает, шлейфом это будет отражаться практически на протяжении всей его жизни. При помощи специалистов, если вовремя жертвы насилия либо дети, пострадавшие от насилия, обращаются за помощью к врачам, к социальным работникам, к психологам, эти последствия можно минимизировать, чтобы качество жизни человека не менялось в худшую сторону.