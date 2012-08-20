Приём документов в белорусские ССУЗы продлили до 15 сентября: ждут тех, кто не поступил в вуз или вернулся из армии

Новости Беларуси. Профессиональные лицеи и училища, как и в минувшие годы, просят продлить вступительную кампанию до 15 сентября. В нынешнем году недокомплект групп в этих учебных заведениях 10-15 процентов. Всего в республике 216 учреждений профессионально-технического образования набирают 47 тысяч учащихся. Это на 4 тысячи меньше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Якимович, мастер производственного центра:

Мне 22 года, а у меня есть уже профессия, среднее образование, опыт работы. Вот если бы поступил в ВУЗ, то только его окончил, и опыта не было.

Валерий Голубовский, директор филиала «Профессионально-технический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»:

Получив рабочую профессию, можно продолжить образование в среднем учебном заведении и получить более высокую квалификацию. Быть востребованным на производстве, а параллельно обучаться в ВУЗе, либо идти на производство и зарабатывает деньги. К окончанию профессионального учебного заведения есть квалификация, производственный опыт и возможность обучения, при этом надстраивая свое образование по кирпичику.

Андрей Скрипко, наладчик автоматических линий агрегатных станков промышленного предприятия:

Я в 18 лет получил профессию, получил возможность уже самому зарабатывать, не просить у родителей денег на что-то, стал самостоятельным. Я уже поступил на заочное в БНТУ и буду дальше продолжать работать. Налаживаю станки, мне моя работа нравится на все сто процентов. Даже не думал, что она будет так удовлетворять все мои требования. И заработок хороший, и работа не особо тяжелая.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию:

Государству стоит предпринимать более жесткие меры. Эти 7 балов, которые введены для зачисления в университеты - недостаточны. Сравнить с пятибальной системой, которая была в советское время — это всего-навсего, одна треть единицы — это же позорище. Однако такие ребята сейчас становятся студентами вузов. Гораздо лучше, если молодой человек выберет рабочую профессию, будет получать достойную зарплату.