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Позволяет познакомиться с культурой нашей страны. Необычная выставка открылась в Омане

31 марта 2021 06:43
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Новости Беларуси. Узоры и символы белорусского орнамента в Омане – выставка, которая позволяет постичь национальную культуру Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позволяет познакомиться с культурой нашей страны. Необычная выставка открылась в Омане-1

Оман – далекая и не очень знакомая нам страна, но очень дружественная Беларуси. В Национальном музее Султаната представлена необычная экспозиция, которая позволяет оманским зрителям ближе познакомиться с культурой нашей страны, совершить своеобразный исторический экскурс по белорусским узорам, воплощенным в деталях и вышивке национальной одежды.

Позволяет познакомиться с культурой нашей страны. Необычная выставка открылась в Омане-4

Экспозиция была организована в рамках меморандума о взаимопонимании между национальными музеями наших стран, который был подписан в 2018 году.

# Выставка # общество # Фотофакт

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