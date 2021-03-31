Позволяет познакомиться с культурой нашей страны. Необычная выставка открылась в Омане

Новости Беларуси. Узоры и символы белорусского орнамента в Омане – выставка, которая позволяет постичь национальную культуру Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оман – далекая и не очень знакомая нам страна, но очень дружественная Беларуси. В Национальном музее Султаната представлена необычная экспозиция, которая позволяет оманским зрителям ближе познакомиться с культурой нашей страны, совершить своеобразный исторический экскурс по белорусским узорам, воплощенным в деталях и вышивке национальной одежды.