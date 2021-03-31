«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ

Новости Беларуси. Полезное дело к вековому юбилею: студенты и сотрудники БГУ смастерили сотню скворечников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию запустили еще в начале марта. Все, кто хотел подарить птицам «экоквартиры», приняли участие. Будущие гнездовья в течение недели установят в зеленой зоне улицы Октябрьской, в лесопарке «Дубрава».

Деревянные домики можно было купить или сделать своими руками. Важно, чтобы доски скворечника с внутренней стороны были необработанными. Птенцам необходима шершавая поверхность, чтобы карабкаться наружу. Студенты к делу благоустройства птичьих общежитий отнеслись очень ответственно.

Анна Маргай, студентка 4 курса БГУ:

В этом нам помогала организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». То есть эти все скворечники мы делали не просто как нам вздумается, а у нас был четкий регламент. То есть, если, например, скворец, то входное отверстие должно быть 5 см диаметром, если синица, то 3,5, если стриж, то 3. То есть у нас были четкие размеры. Мы могли только привнести что-то креативное в него, чтобы они просто различались.

Дмитрий Медведев, первый проректор БГУ:

Экологическое волонтерское движение в БГУ очень-очень развито. Все это начиналось во время Европейских игр спортивных. Сейчас, в год 100-летия БГУ, получило дальнейшее развитие. И вообще кто-то упрекает, что Минск не сильно зеленый город. Но тем не менее мы постараемся это исправить тоже. Наши студенты проинициировали мероприятие «100 деревьев» в год 100-летия БГУ.