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«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ

31 марта 2021 07:13
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Новости Беларуси. Полезное дело к вековому юбилею: студенты и сотрудники БГУ смастерили сотню скворечников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ-1

Акцию запустили еще в начале марта. Все, кто хотел подарить птицам «экоквартиры», приняли участие. Будущие гнездовья в течение недели установят в зеленой зоне улицы Октябрьской, в лесопарке «Дубрава».

«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ-4

Деревянные домики можно было купить или сделать своими руками. Важно, чтобы доски скворечника с внутренней стороны были необработанными. Птенцам необходима шершавая поверхность, чтобы карабкаться наружу. Студенты к делу благоустройства птичьих общежитий отнеслись очень ответственно.

«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ-7

Анна Маргай, студентка 4 курса БГУ:
В этом нам помогала организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». То есть эти все скворечники мы делали не просто как нам вздумается, а у нас был четкий регламент. То есть, если, например, скворец, то входное отверстие должно быть 5 см диаметром, если синица, то 3,5, если стриж, то 3. То есть у нас были четкие размеры. Мы могли только привнести что-то креативное в него, чтобы они просто различались.

«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ-10

Дмитрий Медведев, первый проректор БГУ:
Экологическое волонтерское движение в БГУ очень-очень развито. Все это начиналось во время Европейских игр спортивных. Сейчас, в год 100-летия БГУ, получило дальнейшее развитие. И вообще кто-то упрекает, что Минск не сильно зеленый город. Но тем не менее мы постараемся это исправить тоже. Наши студенты проинициировали мероприятие «100 деревьев» в год 100-летия БГУ.

«Чтобы они различались». Посмотрите, какие скворечники смастерили студенты и сотрудники БГУ-13

Праздничный план накануне векового юбилея университета насчитывает ровно 100 событий. Активное участие в них принимают не только студенты, но и преподаватели. Установить будущие гнездовья помогли сотрудники студгородка. Именно здесь разместился сотый дом для пернатых друзей.

# Птицы Беларуси # общество # Анна Маргай # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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