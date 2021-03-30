СК: средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме – от 25 до 33 лет
Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений, связанных с экстремизмом. За последние месяцы прокурорам переданы несколько сотен уголовных дел для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 30 марта рассказали в Следственном комитете. Чаще всего обвиняемыми проходят молодые люди в возрасте от 25 до 33 лет. Половина из них не работали и не учились.
Только за 2020 год к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц. Сложившаяся ситуация заставила следователей пересмотреть подходы к расследованию дел, связанных с экстремизмом.
Алексей Бородько, начальник управления Следственного комитета Беларуси:
Существенный рост преступлений, связанных с экстремизмом, на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы. Впервые следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории, наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследований. Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.
Следователи продолжают работу по установлению других лиц, подозреваемых в причастности к экстремизму.