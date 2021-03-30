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СК: средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме – от 25 до 33 лет

30 марта 2021 11:19
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Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений, связанных с экстремизмом. За последние месяцы прокурорам переданы несколько сотен уголовных дел для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом 30 марта рассказали в Следственном комитете. Чаще всего обвиняемыми проходят молодые люди в возрасте от 25 до 33 лет. Половина из них не работали и не учились.  

СК: средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме – от 25 до 33 лет-1

Только за 2020 год к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц. Сложившаяся ситуация заставила следователей пересмотреть подходы к расследованию дел, связанных с экстремизмом.

СК: средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме – от 25 до 33 лет-4

Алексей Бородько, начальник управления Следственного комитета Беларуси:
Существенный рост преступлений, связанных с экстремизмом, на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы. Впервые следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории, наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследований. Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.

Следователи продолжают работу по установлению других лиц, подозреваемых в причастности к экстремизму.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

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