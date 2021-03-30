СК: средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме – от 25 до 33 лет

Новости Беларуси. В Беларуси растет количество преступлений, связанных с экстремизмом. За последние месяцы прокурорам переданы несколько сотен уголовных дел для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 30 марта рассказали в Следственном комитете. Чаще всего обвиняемыми проходят молодые люди в возрасте от 25 до 33 лет. Половина из них не работали и не учились.