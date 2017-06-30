СК: по делу убийства бизнесмена под Березино пока нет новой информации

Новости Беларуси. По делу убийства бизнесмена под Березино пока нет новой информации. Об этом сообщили 30 июня в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в сентябре 2016 года на окраине Березино во время тушения горящего автомобиля убитым был обнаружен мужчина. Им оказался известный в городе бизнесмен.

Подробности расследования глава Следственного комитета озвучил на презентации первого номера журнала «Ведомство». Его авторы надеются, что новое издание будет рассказывать читателям о непростых буднях сотрудников комитета.