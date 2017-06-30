СК: по делу убийства бизнесмена под Березино пока нет новой информации

Новости Беларуси. По делу убийства бизнесмена под Березино пока нет новой информации. Об этом сообщили 30 июня в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в сентябре 2016 года на окраине Березино во время тушения горящего автомобиля убитым был обнаружен мужчина. Им оказался известный в городе бизнесмен.
Подробности расследования глава Следственного комитета озвучил на презентации первого номера журнала «Ведомство». Его авторы надеются, что новое издание будет рассказывать читателям о непростых буднях сотрудников комитета.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Мы уже получили международный индекс ISSN. Этим индексом не все наши печатные издания могут похвастаться. Кроме того, подготовлена уже необходимая документация для того, чтобы войти в РИНЦ – Российский индекс научного цитирования. Мы полагаем, что уже со второго номера публикации в нашем журнале будут являться предметом цитирования научного сообщества не только в Республике Беларусь.
Страницы пилотного проекта 30 июня украсили подписи почетных гостей, после чего выпуск отправился в музей Следственного комитета.