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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (30 мая)

30 мая 2020 13:17
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Новости Беларуси. К данным Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом. Как сообщает ведомство, в стране почти 18 тысяч человек выздоровели после COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (30 мая) -1

К этому времени в лабораториях проведено более 526 тысяч исследований на инфекцию. С положительным результатом зарегистрированы 41 тысяча 658 человек. 

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (30 мая) -4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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