Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (30 мая)

Новости Беларуси. К данным Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом. Как сообщает ведомство, в стране почти 18 тысяч человек выздоровели после COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени в лабораториях проведено более 526 тысяч исследований на инфекцию. С положительным результатом зарегистрированы 41 тысяча 658 человек.