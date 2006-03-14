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Ситуационно-оперативный штаб начал действовать в МВД

14 марта 2006 16:13
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Его задача - обеспечение общественного порядка во время предвыборной кампании и оказание содействия комиссиям по выборам в рамках компетенции. Штаб, который работает в круглосуточном режиме, руководит действиями органов и подразделений внутренних дел по обеспечению общественного порядка. Туда же поступает информация об оперативной обстановке из всех регионов республики, сообщили в МВД. Штаб возглавил заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Виктор Филистович.
# общество

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