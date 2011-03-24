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Системы видеонаблюдения помогли «прекратить испражнения» в минских подъездах

24 марта 2011 13:32
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Системами видеонаблюдения оснастят около 100 жилых домов в Минске до конца года.

Четыре видеокамеры, модем и записывающее устройство. Такое ноу-хау уже оценили жители домов, оснащенных незримым консьержем.

Установка такой системы уже позволила раскрыть кражи и мелкие ДТП на придомовых территориях.

Руслан Мельников, председатель товарищества:
Подъезды стали более чистыми, у нас прекратили пачкать лифты, прекратили испражняться в подъездах, совершенно другое отношение стало и самых жильцов.

Видеокамеры могут быть подключены и к телевизору. Это позволит хозяйкам наблюдать за ребенком, играющим на детской площадке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Система видеонаблюдения в Минске

Фото. Система видеонаблюдения в Минске

Фото. Система видеонаблюдения в Минске

# общество # Фотофакт

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