Системы видеонаблюдения помогли «прекратить испражнения» в минских подъездах

Системами видеонаблюдения оснастят около 100 жилых домов в Минске до конца года.

Четыре видеокамеры, модем и записывающее устройство. Такое ноу-хау уже оценили жители домов, оснащенных незримым консьержем.

Установка такой системы уже позволила раскрыть кражи и мелкие ДТП на придомовых территориях.

Руслан Мельников, председатель товарищества:

Подъезды стали более чистыми, у нас прекратили пачкать лифты, прекратили испражняться в подъездах, совершенно другое отношение стало и самых жильцов.

Видеокамеры могут быть подключены и к телевизору. Это позволит хозяйкам наблюдать за ребенком, играющим на детской площадке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».