Методист горецкой сельхозакадемии продавала дипломы о высшем образовании два года

Теперь правоохранителям предстоит определить возможных сообщников задержанной, и найти обладателей липовых корочек.

Чересчур изобретательной оказалась сотрудница Горецкой сельхозакадемии. Женщина занималась учебно-методической работой, а вот методику зарабатывания денег выбрала преступную. Её задержали с поличным во время очередной продажи диплома. В отношении задержанной сейчас возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: подстрекательство к даче взятки и хищение документов. По информации следствия, женщина похитила из ВУЗа 100 бланков дипломов ещё в 2008 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Бессонов, заместитель начальника 12-го управления по Могилёвской области МВД Республики Беларусь:

При проведении обыска нашли 43 из 100 похищенных бланков дипломов. Дипломы продавали заполненными на то имя, которое подходило. Все необходимые реквизиты в дипломах имелись. В настоящее время проводится оценка их подлинности.

Почему факт пропажи сотни дипломов оставался незамеченным в академии такое длительное время, правоохранителям ещё предстоит выяснить. Сейчас следствию необходимо определить, были ли у задержанной сообщники и где остальные 57 дипломов.

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.