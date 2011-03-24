Заседание по делу Никиты Лиховида перенесено на 29 марта: у адвоката заболел ребенок

От услуг нового защитника обвиняемый отказался. Судья предоставила 72 часа на решение вопроса с адвокатом.

Накануне в суде Партизанского района были допрошены потерпевшие и один из свидетелей по делу. Сторона обвинения озвучила и письменные доказательства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Процесс по делу Никиты Лиховида начался во вторник. С самого начала на нем присутствуют наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной. Подсудимый вину признал частично. Активист движения «За свободу» был задержан 19 декабря на площади Независимости, где несанкционированная акция оппозиции переросла в штурм Дома Правительства. По 293-й статье уголовного кодекса Беларуси Лиховиду грозит наказание до восьми лет лишения свободы.